Комітет рекомендував Раді розглянути подання на Дубневича

Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував розглянути на засіданні парламенту рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича.

Джерело: засідання регламентного комітету 30 жовтня

Деталі: Усі три подання на Дубневича - на притягнення до відповідальності, затримання і дозвіл на арешт - Комітет визнав законними і направив свої висновки та пояснення самого Дубневича на розгляд Верховною Радою.

На засіданні був присутній генеральний прокурор Руслан Рябошапка і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Дубневич на засіданні комітету просив визнати подання незаконним. Нардеп закликав не підтримувати подання і заявляв, що нікуди не тікатиме.

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Станом на 21 жовтня Дубневич заявив, що не отримав копії подання.

Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".

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