Комітет рекомендував Раді розглянути подання на Дубневича

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Середа, 30 жовтня 2019, 18:24

Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував розглянути на засіданні парламенту рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича.

Джерело: засідання регламентного комітету 30 жовтня 

Деталі: Усі три подання на Дубневича - на притягнення до відповідальності, затримання і дозвіл на арешт - Комітет визнав законними і направив свої висновки та пояснення самого Дубневича на розгляд Верховною Радою.

На засіданні був присутній генеральний прокурор Руслан Рябошапка і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Дубневич на засіданні комітету просив визнати подання незаконним. Нардеп закликав не підтримувати подання і заявляв, що нікуди не тікатиме.

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Станом на 21 жовтня Дубневич заявив, що не отримав копії подання.

Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".

Передісторія:

  • НАБУ вважає, що зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
  • Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".
  • У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.
  • Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
  • НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
  • Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
  • Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
  • 15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
  • 21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.

Українська правда
Теми: комітети Верховна Рада


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