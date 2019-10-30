Комитет рекомендовал Раде рассмотреть представление на Дубневича

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал рассмотреть на заседании парламента представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича.

Источник: заседание регламентного комитета 30 октября

Детали: Комитет поддержал все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.

На заседании присутствовал генеральный прокурор Руслан Рябошапка и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Дубневич также был на заседании комитета. Он просил признать представление незаконным. Нардеп призвал не поддерживать представление и заявлял, что никуда не будет бежать.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.

Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

По состоянию на 21 октября Дубневич заявил, что не получил копии представления.

Представление ГПУ он связывает со своей "политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе законе о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность".

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