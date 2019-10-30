Усіх нардепів із фінансового комітету викликали на допит
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький викликав на допит усіх членів фінансового комітету Верховної Ради.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова Холодницького: "Мною сьогодні було підписано повістки про виклик всім членам фінансового комітету, незалежно від фракції.
Повістки такі всім були сьогодні вислані.
Тепер кожен з них, якщо, зокрема, не виходить із часом, може зв'язатися із прокурором, бо телефон вказаний у повістці, і може домовитися про конкретний час (допиту - ред.).
Ми готові піти на зустріч по конкретному часу, щоб не відривати депутатів від їхньої роботи".
Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тисяч доларів хабара.
Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди".
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