Усіх нардепів із фінансового комітету викликали на допит

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький викликав на допит усіх членів фінансового комітету Верховної Ради.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Холодницького: "Мною сьогодні було підписано повістки про виклик всім членам фінансового комітету, незалежно від фракції.

Повістки такі всім були сьогодні вислані.

Тепер кожен з них, якщо, зокрема, не виходить із часом, може зв'язатися із прокурором, бо телефон вказаний у повістці, і може домовитися про конкретний час (допиту - ред.).

Ми готові піти на зустріч по конкретному часу, щоб не відривати депутатів від їхньої роботи".

Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тисяч доларів хабара.

Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди".

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