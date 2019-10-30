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Всех нардепов из финансового комитета вызвали на допрос

Среда, 30 октября 2019, 21:54

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вызвал на допрос всех членов финансового комитета Верховной Рады.

Источник: Укринформ

Прямая речь Холодницкого: "Мною было подписано повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции.

Повестки всем были сегодня высланы.

Теперь каждый, если, в частности, не получается со временем, может связаться с прокурором, потому что телефон указан в повестке, и может договориться о конкретном времени (допроса - ред.).

Мы готовы пойти на встречу по конкретному времени, чтобы не отрывать депутатов от их работы".

Что было раньше: 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тысяч долларов взятки.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды".

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Темы: Верховная РадаХолодницкийдопрос
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