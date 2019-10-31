Противник 19 разів порушив режим "тиші" – ООС

30 жовтня бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, зафіксовано активність снайперів.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник використовував заборонену Мінськом зброю: міномети калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Російські найманці вели вогонь поблизу Красногорівки, Водяного, що на Приазов'ї, Кримського, Новотошківського, Зайцевого, Луганського, Південного, Троїцького, Новолуганського, Горіхового.

Дослівно: "Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було."

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