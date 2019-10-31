Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Противник 19 разів порушив режим "тиші" – ООС

Четвер, 31 жовтня 2019, 06:14

30 жовтня бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, зафіксовано активність снайперів.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник використовував заборонену Мінськом зброю: міномети калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 

Російські найманці вели вогонь поблизу Красногорівки, Водяного, що на Приазов'ї, Кримського, Новотошківського, Зайцевого, Луганського, Південного, Троїцького, Новолуганського, Горіхового.

Дослівно: "Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було."

Нагадаємо:

  • 29 жовтня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.
  • У районі проведення операції Об’єднаних сил оголосили режим "жовтий", який вводить додаткові обмеження для громадян і надає додаткові повноваження військовим та правоохоронцям.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДонбасМінські угодиООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Донбас
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Останні новини
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
Усі новини...
Реклама: