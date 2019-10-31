Противник 19 разів порушив режим "тиші" – ООС

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Четвер, 31 жовтня 2019, 07:14

30 жовтня бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, зафіксовано активність снайперів.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник використовував заборонену Мінськом зброю: міномети калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 

Російські найманці вели вогонь поблизу Красногорівки, Водяного, що на Приазов'ї, Кримського, Новотошківського, Зайцевого, Луганського, Південного, Троїцького, Новолуганського, Горіхового.

Дослівно: "Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було."

Нагадаємо:

  • 29 жовтня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.
  • У районі проведення операції Об’єднаних сил оголосили режим "жовтий", який вводить додаткові обмеження для громадян і надає додаткові повноваження військовим та правоохоронцям.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Донбас Мінські угоди ООС


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