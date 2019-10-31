Противник 19 раз нарушил режим "тишины" – ООС
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Четверг, 31 октября 2019, 07:14
30 октября боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано активность снайперов.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник использовал запрещенное Минском оружие: минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Российские наемники вели огонь вблизи Красногоровки, Водяного, что на Приазовье, Крымского, Новотошковского, Зайцевого, Луганского, Пивденного, Троицкого, Новолуганского, Орехового.
Дословно: "Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было."
Напомним:
- 29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.
- В районе проведения операции Объединенных сил объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.
Ольга Гетьманец, УП
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