Противник 19 раз нарушил режим "тишины" – ООС

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Четверг, 31 октября 2019, 07:14

30 октября боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано активность снайперов.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник использовал запрещенное Минском оружие: минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Российские наемники вели огонь вблизи Красногоровки, Водяного, что на Приазовье, Крымского, Новотошковского, Зайцевого, Луганского, Пивденного, Троицкого, Новолуганского, Орехового.

Дословно: "Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было."

Напомним:

  • 29 октября боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.
  • В районе проведения операции Объединенных сил объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс Минские соглашения ООС


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