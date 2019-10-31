Противник 19 раз нарушил режим "тишины" – ООС

30 октября боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано активность снайперов.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник использовал запрещенное Минском оружие: минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Российские наемники вели огонь вблизи Красногоровки, Водяного, что на Приазовье, Крымского, Новотошковского, Зайцевого, Луганского, Пивденного, Троицкого, Новолуганского, Орехового.

Дословно: "Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было."

Напомним: