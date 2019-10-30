В зоні ООС ввели режим "жовтий": громадян можуть затримувати і проникати в їхнє житло

У районі проведення операції Об’єднаних сил оголосили режим "жовтий", який вводить додаткові обмеження для громадян і надає додаткові повноваження військовим і правоохоронцям.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "28 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил введено режим "жовтий".

Перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, що при них знаходяться, та транспортних засобів.

Переконливо просимо дотримуватися даних правил".

Деталі: Під час дії режиму "жовтий" військовослужбовці і працівники правоохоронних органів отримують спеціальні повноваження:

- застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення ООС;

- перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

- здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

- входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій;

- використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їхньою згодою).

Крім того, за певних умов обстановки дозволяється:

- тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з цих ділянок, відбуксировувати транспортні засоби;

- використовувати із службовою метою транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

Для осіб не залучених до Об’єднаних сил встановлені обмеження на :

- в’їзд (виїзд) до району проведення операції;

- отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) до району проведення операції;

- допущення представників органів державної влади;

- зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї (нарізної воєнних зразків, несучасної стрілецької, спортивної, навчальної, мисливської нарізної і гладкоствольної), бойових припасів до неї, холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо), нагородної, пневматичної та травматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та патрони до неї;

- здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео, кіно- та фотозйомок;

- використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій;

- проведення туристичних екскурсій і походів, рибальства та полювання;

- відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості;

- обмеження руху транспортних засобів об’їзними шляхами тощо.

Передісторія:

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

30 квітня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про зміну формату АТО. З цього дня закінчилась Антитерористична операція і почалася Операція об’єднаних сил.

З початком ООС на Донбасі почав діяти особливий порядок.

Відповідним розпорядженням встановили режими перебування в зоні безпеки на території Донбасу для осіб, які не були залучені до проведення операції: "зелений" (перебування та переміщення осіб не обмежене, за винятком районів забороненого і обмеженого доступу), "жовтий" (перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, проводиться особистий огляд громадян і речей, транспортних засобів, даний режим встановлюється на межах ізоляції і районів обмеженого доступу), "червоний" (перебування осіб тимчасово обмежено, заборонено, пропуск громадян і посадових осіб здійснюється за наявності перепуски, транспортні засоби та громадяни на окремі ділянки місцевості та об'єкти не допускаються).

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу