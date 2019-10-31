Богдан про Данилюка: Ми надто тісні для такого "великого" політика

Керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що на посаді секретаря РНБО його протеже Олександр Данилюк займався стратегічним плануванням, а не поточною роботою.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді".

Пряма мова: "Ну взагалі в нашу команду Олександра Данилюка привів я. Ми з ним давним-давно знайомі, ще багато років назад. Питання було не до ефективності. Питання було в тому, що Саша весь час себе бачив у різних місцях, але не в тому, де він перебував.

І він не займався поточною роботою, він займався стратегічним плануванням життя держави, а заодно і світу.

Тому, можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати, але ми були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика". (з невимушеною іронією – УП)

Деталі: На запитання, чи готовий керівник Офісу президента прийняти його назад, Богдан відповів: "Звичайно, якщо знайдеться місце, де він буде ефективним і результативним, то, можливо, наш діалог відновиться".

Передісторія:

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

Пізніше сам Данилюк визнав, що мав напружені стосунки з колишнім адвокатом власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, а тепер керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Водночас президент Володимир Зеленський запевнив, що звільнення Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони не пов’язане з конфліктом з главою ОП Андрієм Богданом. За словами Зеленського, Данилюк хотів бути прем’єр-міністром, а не секретарем РНБО.

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