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Богдан о Данилюке: Мы слишком тесны для такого "великого" политика

Четверг, 31 октября 2019, 07:39

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что в качестве секретаря СНБО его протеже Александр Данилюк занимался стратегическим планированием, а не текущей работой.

Источник: интервью Богдана "Украинской правде".

Прямая речь: "Ну вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не по эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился.

И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира.

Поэтому, возможно, свои организаторские способности он в будущем как великий политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика". (С непринужденной иронией - УП)

Детали: На вопрос, готов ли руководитель Офиса президента принять его обратно, Богдан ответил: "Конечно, если найдется место, где он будет эффективным и результативным, может быть, наш диалог возобновится".

Предыстория:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
  • 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.
  • 30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
  • Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружающими Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.
  • Позже сам Данилюк признал, что отношения с бывшим адвокатом владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, а теперь руководителем Офиса президента Андреем Богданом были напряженными.
  • В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что увольнение Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с конфликтом с главой ОП Андреем Богданом. По словам Зеленского, Данилюк хотел быть премьер-министром, а не секретарем СНБО.

Знать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк

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Темы: БогданОфис президентаАлександр ДанилюкКабинет министров
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