Богдан о Данилюке: Мы слишком тесны для такого "великого" политика
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что в качестве секретаря СНБО его протеже Александр Данилюк занимался стратегическим планированием, а не текущей работой.
Источник: интервью Богдана "Украинской правде".
Прямая речь: "Ну вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не по эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился.
И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира.
Поэтому, возможно, свои организаторские способности он в будущем как великий политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика". (С непринужденной иронией - УП)
Детали: На вопрос, готов ли руководитель Офиса президента принять его обратно, Богдан ответил: "Конечно, если найдется место, где он будет эффективным и результативным, может быть, наш диалог возобновится".
Предыстория:
- 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
- 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.
- 30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
- Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружающими Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.
- Позже сам Данилюк признал, что отношения с бывшим адвокатом владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, а теперь руководителем Офиса президента Андреем Богданом были напряженными.
- В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что увольнение Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с конфликтом с главой ОП Андреем Богданом. По словам Зеленского, Данилюк хотел быть премьер-министром, а не секретарем СНБО.
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