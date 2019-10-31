Богдан про Зеленського: Дуже болісно сприймає негатив зі ЗМІ

Президент Володимир Зеленський стомився за час його керівництва державою, але це пов'язане не безпосередньо з роботою, а з негативом, який на нього виливається.

Джерело: інтерв'ю Богдана УП

Пряма мова: "Він стомився… Втома від негативу. Тому що дуже багато негативу на нас виливається із засобів масової інформації – він це дуже болісно сприймає".

Деталі: За словами Богдана, сам він значно спокійніше ставиться до цього. І часто радить Зеленському не читати Фейсбук та інтернет, бо там "викривлена інформація" і "суспільство не так усвідомлює ті чи інші наші дії".

Пряма мова: "Це 100 відсотків правди. Але для нього це дуже болісно. Він сильно за це переживає. Він дійсно вимучений.

Бо він дуже сильно старається, весь час кудись їздить, у нього багато міжнародних зустрічей рівня, який Порошенку і не снився. Він дуже популярна уже в світі особа".

Деталі: Богдан згадав, що за кілька місяців президентства Зеленського сталися і американська історія з імпічментом, і сама виборча кампанія, коли людина, яка ніколи не була у політиці, очолила державу, і 14-годинний марафон, який показували в усьому світі.

Голова ОПУ додав, що оскільки є така зацікавленість, то Зеленський старається використовувати її на благо держави, залучати інвесторів, запрошувати людей, запрошувати політиків, пояснювати, що в нас відбувається, поправляти імідж держави.

А це, за словами Богдана, дуже тяжко і забирає багато сил та енергії.