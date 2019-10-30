У Конгресі готуються до публічних слухань у справі імпічменту Трампа

Комітет з процедурних питань Палати представників оприлюднив текст резолюції, яка дозволяє перейти до наступного етапу розслідування звинувачень та розпочати публічні слухання у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: На голосування проєкт резолюції планують поставити 31 жовтня. Як зазначає CNN, це вперше, коли Палата представників може проголосувати за такий проєкт.

Спікерка Палати Ненсі Пелосі заявила, що проєкт резолюції має допомогти вплинути на адміністрацію Трампа. Це стосується відмов Білого дому надавати документи, заборон для свідків давати показання та перешкод, які чинить адміністрація, роботі Палати.

Резолюція виписує процедуру слухання свідків у комітеті розвідки.

Республіканці та Білий дім вже розкритикували цей захід. Вони вважають цю резолюцію запізнілою.

Оприлюднений документ дозволить адвокатам Трампа брати участь у розслідуванні. Проте, якщо Трамп відмовиться співпрацювати з Конгресом, то голова палати має право відхиляти запити його захисників.

Резолюція також дозволяє меншості викликати свідків, але за згодою голови палати.

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Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

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