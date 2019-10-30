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У Конгресі готуються до публічних слухань у справі імпічменту Трампа

Середа, 30 жовтня 2019, 02:15

Комітет з процедурних питань Палати представників оприлюднив текст резолюції, яка дозволяє перейти до наступного етапу розслідування звинувачень та розпочати публічні слухання у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: На голосування проєкт резолюції планують поставити 31 жовтня. Як зазначає CNN, це вперше, коли Палата представників може проголосувати за такий проєкт.

Спікерка Палати Ненсі Пелосі заявила, що проєкт резолюції має допомогти вплинути на адміністрацію Трампа. Це стосується відмов Білого дому надавати документи, заборон для свідків давати показання та перешкод, які чинить адміністрація, роботі Палати.

Резолюція виписує процедуру слухання свідків у комітеті розвідки. 

Республіканці та Білий дім вже розкритикували цей захід. Вони вважають цю резолюцію запізнілою. 

Оприлюднений документ дозволить адвокатам Трампа брати участь у розслідуванні. Проте, якщо Трамп відмовиться співпрацювати з Конгресом, то голова палати має право відхиляти запити його захисників.

Резолюція також дозволяє меншості викликати свідків, але за згодою голови палати. 

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо: 

  • У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

 Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: імпічментСШАТрамп
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