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Богдан о Зеленском: Очень болезненно воспринимает негатив из СМИ

Четверг, 31 октября 2019, 09:52

Президент Владимир Зеленский устал за время его руководства государством, но это связано не напрямую с работой, а с негативом, который на него выливается.

Источник: интервью Богдана УП

Прямая речь: "Он устал... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает".

Детали: По словам Богдана, сам он значительно спокойнее относится к этому. И часто советует Зеленскому не читать Фейсбук и интернет, потому что там "искаженная информация" и "общество не так осознает те или иные наши действия".

Прямая речь: "Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно. Он сильно из-за этого переживает. Он действительно измучен.

Потому что он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, который Порошенко и не снился. Он очень популярный уже в мире человек".

Детали: Богдан вспомнил, что за несколько месяцев президентства Зеленского произошли и американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, когда человек, который никогда не был в политике, возглавил государство, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире.

Председатель ОПУ добавил, что поскольку есть такая заинтересованность, то Зеленский старается использовать ее на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства.

А это, по словам Богдана, очень тяжело и отнимает много сил и энергии.

Украинская правда
Темы: БогданЗеленскийСМИ
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