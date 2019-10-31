Богдан: Бачимо загрозу у багатьох своїх нардепах

Голова Офісу президента Андрій Богдан бачить загрозу у багатьох нардепах зі "Слуги народу", але заявляє, що наразі немає рішень про можливе виключення з фракції.

Джерело: інтерв’ю Богдана УП

Пряма мова: "Ми бачимо загрозу в багатьох людях. Але ми вважаємо, що ми можемо... поки що нам вдається цю загрозу не робити критичною для існування. Поки що немає рішень, що ми когось звільняємо з фракції.

У нас є різні думки і є люди, які принципово з чимось не погоджуються. Але фракція ефективна і голосує за всі поставлені перед Верховною Радою законопроєкти".

Деталі: Богдан запевняє, що немає ніяких проблем із голосуванням у Верховній Раді, але буває відсутність голосів через "принципи", хворобу чи відрядження нардепів. При цьому він додав, що загалом темпом роботи парламентарів не задоволений.

Зокрема, через те, що у перший день роботи Ради 29 серпня, планували прийняти 73 законопроєкти (бо саме з таким відсотком голосів переміг у другому турі виборів президент Зеленський, – УП), але не змогли, бо вирішили розглядати усі проєкти за повною процедурою.

Богдан відзначив, що навіть станом на кінець жовтня ще не всі з тих законопроєктів прийняті.

Він прогнозує, що далі робота Ради буде уповільнюватися ще більше, і тоді будуть приймати або кадрові рішення там, де буде проблема в людях, або стратегічні рішення там, де проблема в інституціях.

Коментуючи постійну критику керівництва партії і саботаж її роботи нардепом Олександром Дубінським, Богдан сказав, що він "як і будь-який журналіст, хоче отримати свою частинку відомості і слави", або "стати відомим політичним лідером".

На думку голови ОПУ не варто зупиняти чи модерувати "слуг народу", мовляв, "вони з часом знайдуть себе і своє місце в політикумі".