Під Києвом агітували проти медійника Коломойського, порушено справу

Поліція почала кримінальне провадження через антирекламу в Київській області щодо кандидата від партії "Слуга народу" та медійника телеканалу олігарха Ігоря Коломойського Олександра Дубінського.

Про це 17 липня повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що невідомі в Обухові роздавали перехожим газети з контрагітацією і демонстрували відеоролик з антирекламою на кандидата в народні депутати від "Слуги народу".

Офіційно правоохоронці не називають імені кандидата, однак у ролику, який опублікували в поліції, демонструється фото Дубінського та антиагітаційний напис: "Стоп Дубінський. Захисти власну дружину!".

Дубінський намагається пройти у Раду по мажоритарці у тому ж окрузі, що й соратник 5-го президента Петра Порошенка Ігор Кононенко.

скрін відео поліції

Заявник, який звернувся у поліцію 16 липня, повідомив, що "на місці події з екрану, який розташований на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру щодо зазначеного кандидата".

Наразі за цим фактом розпочали два кримінальних провадження за ст. 296 (хуліганство) та ст. 157 (порушення виборчого законодавства).

Повідомляється, що антиагітаційну продукцію вилучили. Особи фігурантів встановлені і наразі дають покази.

Крім того, ще один факт розповсюдження антирекламної агітації щодо цього кандидата поліцейські задокументували у місті Васильків.

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