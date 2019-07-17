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Під Києвом агітували проти медійника Коломойського, порушено справу

Середа, 17 липня 2019, 14:56

Поліція почала кримінальне провадження через антирекламу в Київській області щодо кандидата від партії "Слуга народу" та медійника телеканалу олігарха Ігоря Коломойського Олександра Дубінського.

Про це 17 липня повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що невідомі в Обухові роздавали перехожим газети з контрагітацією і демонстрували відеоролик з антирекламою на кандидата в народні депутати від "Слуги народу".  

Офіційно правоохоронці не називають імені кандидата, однак у ролику, який опублікували в поліції, демонструється фото Дубінського та антиагітаційний напис: "Стоп Дубінський. Захисти власну дружину!". 

Дубінський намагається пройти у Раду по мажоритарці у тому ж окрузі, що й соратник 5-го президента Петра Порошенка Ігор Кононенко.

 
скрін відео поліції

Заявник, який звернувся у поліцію 16 липня, повідомив, що "на місці події з екрану, який розташований на  причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру щодо зазначеного кандидата".

Наразі за цим фактом розпочали два кримінальних провадження за ст. 296 (хуліганство) та ст. 157 (порушення виборчого законодавства).

Повідомляється, що антиагітаційну продукцію вилучили. Особи фігурантів встановлені і наразі дають покази.

Крім того, ще один факт розповсюдження антирекламної агітації щодо цього кандидата поліцейські задокументували у місті Васильків.

Нагадаємо:

  • На 94 окрузі, крім Дубінського, балотується перший заступник голови фракції "БПП" у Верховній Раді Ігор Кононенко та екс-"радикал" нардеп Ігор Мосійчук.
  • Кандидат працює на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" і відомий своїми фейковими звинуваченнями.
  • У травні 2019 року виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун подала до Дубінського позов про захист честі, гідності й репутації з вимогою спростувати дезінформацію. 
  • До того Дубінський не зміг підтвердити свої звинувачення у замовності журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA: Перший").

Українська правда

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Теми: Слуга народуполіціяКиївська областьВерховна Радавибори
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