Арахамія про скандал: Розколу в "Слузі народу" немає
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє в єдності й відкритості своєї політсили, а також вірить, що його соратники не брали хабарів за рішення в комітетах.
"Всі хочуть побачити якийсь розкол "Слуги народу" – такого немає. У нас нормальна монобільшість. Ви ж бачите, як ми голосуємо", – сказав він на брифінгу і наголосив, що розколу немає, хоча є дискусії.
Коментуючи інформацію про хабарі для членів комітету з фінансів за нескасування "електронних майданчиків", які працюють в інтересах Антона Яценка, Арахамія підтвердив, що буде два поліграфи: "один сьогодні – показовий, другий – один для всіх".
"Я взагалі не хотів, щоб це було як зараз: уся країна бачить, як ми проходимо поліграф. Ми хотіли внутрішнє обговорення, потім пан Лещенко чи хтось про це написав – і почали якісь інтриги, скандали, розслідування. Це така інтимна справа всередині фракції – ми хотіли самі її вирішити спокійно і непублічно. Але якщо публічно – давайте робити це максимально публічно", – сказав він.
Арахамія наголосив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за інформацією ЗМІ – це ще не значить, що будуть підстави для підозр.
"Ми у фракції хочемо повернутися в точку нуль, коли немає ніяких взаємних звинувачень. Ми всі перевірились – і кажемо: "Ми всі здорові, щасливі, давайте продовжимо працювати далі". Якщо хтось покаже якісь ризики – от тоді це буде інша історія", – пояснив він.
За словами Арахамії, виключення з фракції – це буде найлегше з можливих покарань.
"Сьогодні ми просто йдемо (проходити поліграф) з Дубінським, бо Дубінський поперед батька в пекло поліз. Я кажу: "Ну, давай тоді я з тобою, тому що я лідер фракції – я повинен власним прикладом демонструвати" (відкритість)", – пояснив він.
"Там 4 чи 5 питань: чи отримували винагороду від будь-якої версії законопроекту, чи вас хтось якось спонукав… Щоб просто всі ці питання й інсинуації які в публічному просторі озвучені, щоб ми їх фактично помножили на нуль", – додав Арахамія.
Голова фракції зазначив, що приватний "відомий полігрофолог", якого він не знає, прийде на Грушевського. Загалом він виступає за те, щоб тест на поліграфі проходив у державній структурі.
"Давайте побачимо, як відреагують інші фракції на це запрошення публічно проходити поліграф", – сказав Арахамія і наголосив, що інформація про хабарі стосувалася ж різних членів комітету.
"Пропонували всім, напевно. Хто брав – ми не маємо ніякого підтвердження. Якби мали підтвердження, цим би займалися зараз виключно правоохоронні органи", – заявив він.
"З нашого комітету (всі депутати) погодилися самі (пройти поліграф). Я особисто вірю, що жоден депутат зі "Слуги народу" не брав ці гроші. Про це свідчить і готовність усіх депутатів пройти поліграф", – сказав Арахамія.
Він зазначив, що "детектор брехні" ще не має в Україні юридичної сили, але він показує лише 2-3% похибки.
Арахамія також розповів, що є рішення "за два тижні розробити альтернативний законопроект з урахуванням оцих інших площадок, у тому числі".
Знати більше Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за непідтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- Тепер внесено законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але альтернативний законопроєкт №2047-1 "слуг народу" дозволяє її зберегти.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Депутат Олександр Качура сам висловив бажання пройти "детектор брехні".Він був одним із головних ініціаторів законопроекту №2047-1.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його соратник Олександр Дубінський вирішили разом пройти "детекторі брехні" 23 жовтня в 20:00 – з трансляцією.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
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