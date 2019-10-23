Арахамія про скандал: Розколу в "Слузі народу" немає

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє в єдності й відкритості своєї політсили, а також вірить, що його соратники не брали хабарів за рішення в комітетах.

"Всі хочуть побачити якийсь розкол "Слуги народу" – такого немає. У нас нормальна монобільшість. Ви ж бачите, як ми голосуємо", – сказав він на брифінгу і наголосив, що розколу немає, хоча є дискусії.

Коментуючи інформацію про хабарі для членів комітету з фінансів за нескасування "електронних майданчиків", які працюють в інтересах Антона Яценка, Арахамія підтвердив, що буде два поліграфи: "один сьогодні – показовий, другий – один для всіх".

"Я взагалі не хотів, щоб це було як зараз: уся країна бачить, як ми проходимо поліграф. Ми хотіли внутрішнє обговорення, потім пан Лещенко чи хтось про це написав – і почали якісь інтриги, скандали, розслідування. Це така інтимна справа всередині фракції – ми хотіли самі її вирішити спокійно і непублічно. Але якщо публічно – давайте робити це максимально публічно", – сказав він.

Арахамія наголосив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за інформацією ЗМІ – це ще не значить, що будуть підстави для підозр.

"Ми у фракції хочемо повернутися в точку нуль, коли немає ніяких взаємних звинувачень. Ми всі перевірились – і кажемо: "Ми всі здорові, щасливі, давайте продовжимо працювати далі". Якщо хтось покаже якісь ризики – от тоді це буде інша історія", – пояснив він.

За словами Арахамії, виключення з фракції – це буде найлегше з можливих покарань.

"Сьогодні ми просто йдемо (проходити поліграф) з Дубінським, бо Дубінський поперед батька в пекло поліз. Я кажу: "Ну, давай тоді я з тобою, тому що я лідер фракції – я повинен власним прикладом демонструвати" (відкритість)", – пояснив він.

"Там 4 чи 5 питань: чи отримували винагороду від будь-якої версії законопроекту, чи вас хтось якось спонукав… Щоб просто всі ці питання й інсинуації які в публічному просторі озвучені, щоб ми їх фактично помножили на нуль", – додав Арахамія.

Голова фракції зазначив, що приватний "відомий полігрофолог", якого він не знає, прийде на Грушевського. Загалом він виступає за те, щоб тест на поліграфі проходив у державній структурі.

"Давайте побачимо, як відреагують інші фракції на це запрошення публічно проходити поліграф", – сказав Арахамія і наголосив, що інформація про хабарі стосувалася ж різних членів комітету.

"Пропонували всім, напевно. Хто брав – ми не маємо ніякого підтвердження. Якби мали підтвердження, цим би займалися зараз виключно правоохоронні органи", – заявив він.

"З нашого комітету (всі депутати) погодилися самі (пройти поліграф). Я особисто вірю, що жоден депутат зі "Слуги народу" не брав ці гроші. Про це свідчить і готовність усіх депутатів пройти поліграф", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що "детектор брехні" ще не має в Україні юридичної сили, але він показує лише 2-3% похибки.

Арахамія також розповів, що є рішення "за два тижні розробити альтернативний законопроект з урахуванням оцих інших площадок, у тому числі".

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