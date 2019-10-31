Богдан: Видим угрозу во многих своих нардепах

Глава Офиса президента Андрей Богдан видит угрозу во многих нардепах из "Слуги народа", но заявляет, что пока нет решений о возможном исключении из фракции.

Источник: интервью Богдана УП

Прямая речь: "Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что мы можем... пока нам удается эту угрозу не делать критической для существования. Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции.

У нас есть разные мнения и есть люди, которые принципиально с чем-то не согласны. Но фракция эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты".

Детали: Богдан уверяет, что нет никаких проблем с голосованием в Верховной Раде, но бывает отсутствие голосов из-за "принципов", болезни или командировки нардепов. При этом он добавил, что в целом темпом работы парламентариев не удовлетворен.

В частности, из-за того, что в первый день работы Рады 29 августа, планировали принять 73 законопроекта (именно с таким процентом голосов победил во втором туре выборов президент Зеленский, – УП), но не смогли, потому что решили рассматривать все проекты по полной процедуре.

Богдан отметил, что даже по состоянию на конец октября не все из тех законопроектов приняты.

Он прогнозирует, что дальше работа Рады будет замедляться еще больше, и тогда будут принимать или кадровые решения там, где будет проблема в людях, или стратегические решения там, где проблема в институтах.

Комментируя постоянную критику руководства партии и саботаж ее работы нардепом Александром Дубинским, Богдан сказал, что он "как и любой журналист, хочет получить свою частичку сведения и славы" или "стать известным политическим лидером".

По мнению главы ОПУ, не стоит останавливать или модерировать "слуг народа", мол, "со временем они найдут себя и свое место в политикуме".