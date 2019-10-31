Ще один звільнений заступник генпрокурора подав до суду на Рябошапку
Ексзаступник генерального прокурора Юрій Столярчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Генеральної прокуратури, яка звільнила його з посади.
Джерело: сайт ОАСК
Дослівно: "Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника генпрокурора. Водночас, позивач просить поновити його на зазначеній посаді".
Деталі: У повідомленні від 31 жовтня вказано, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.
Що передувало: Нещодавно до ОАСК з подібним позовом звернувся Сергій Кізь. Він також оскаржує своє звільнення з посади заступника генерального прокурора.
Нагадаємо: 25 вересня 2019 року Рябошапка звільнив заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука у зв’язку набуттям чинності закону про реформу прокуратури.
Передісторія:
- В 2017 році заступник Юрія Луценка Юрій Столярчук отримав догану від комісії прокурорів за те, що незаконно вивів зі справи Віктора Пшонки підозрювану у земельному рейдерстві. Луценко догану так і не підписав.
- В лютому 2019 року Верховний Суд остаточно визнав, що Столярчук мав отримати догану.