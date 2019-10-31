Ще один звільнений заступник генпрокурора подав до суду на Рябошапку

Ексзаступник генерального прокурора Юрій Столярчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Генеральної прокуратури, яка звільнила його з посади.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника генпрокурора. Водночас, позивач просить поновити його на зазначеній посаді".

Деталі: У повідомленні від 31 жовтня вказано, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.

Що передувало: Нещодавно до ОАСК з подібним позовом звернувся Сергій Кізь. Він також оскаржує своє звільнення з посади заступника генерального прокурора.

Нагадаємо: 25 вересня 2019 року Рябошапка звільнив заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука у зв’язку набуттям чинності закону про реформу прокуратури.

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