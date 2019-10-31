Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще один звільнений заступник генпрокурора подав до суду на Рябошапку

Четвер, 31 жовтня 2019, 11:06

Ексзаступник генерального прокурора Юрій Столярчук подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Генеральної прокуратури, яка звільнила його з посади.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора  від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника генпрокурора. Водночас, позивач просить поновити його на зазначеній посаді".

Деталі: У повідомленні від 31 жовтня вказано, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.

Що передувало: Нещодавно до ОАСК з подібним позовом звернувся Сергій Кізь. Він також оскаржує своє звільнення з посади заступника генерального прокурора.

Нагадаємо: 25 вересня 2019 року Рябошапка звільнив заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука у зв’язку набуттям чинності закону про реформу прокуратури.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
Усі новини...
Реклама: