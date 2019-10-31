Еще один уволенный замгенпрокурора подал в суд на Рябошапку

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Четверг, 31 октября 2019, 12:06

Экс-заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук подал в Окружной административный суд Киева иск против Генеральной прокуратуры, которая уволила его с должности.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об освобождении его от должности заместителя генпрокурора. Вместе с тем, истец просит восстановить его в указанной должности".

Детали: В сообщении от 31 октября указано, что пока судом решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Что предшествовало: Недавно в ОАСК с подобным иском обратился Сергей Кизь. Он также оспаривает свое увольнение с должности заместителя генерального прокурора.

Напомним: 25 сентября 2019 года Рябошапка уволил заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука в связи вступлением в силу закона о реформе прокуратуры.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура


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