Еще один уволенный замгенпрокурора подал в суд на Рябошапку
Экс-заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук подал в Окружной административный суд Киева иск против Генеральной прокуратуры, которая уволила его с должности.
Источник: сайт ОАСК
Дословно: "Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об освобождении его от должности заместителя генпрокурора. Вместе с тем, истец просит восстановить его в указанной должности".
Детали: В сообщении от 31 октября указано, что пока судом решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Что предшествовало: Недавно в ОАСК с подобным иском обратился Сергей Кизь. Он также оспаривает свое увольнение с должности заместителя генерального прокурора.
Напомним: 25 сентября 2019 года Рябошапка уволил заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука в связи вступлением в силу закона о реформе прокуратуры.
Предыстория:
- В 2017 году заместитель Юрия Луценко Юрий Столярчук получил выговор от комиссии прокуроров за то, что незаконно вывел из дела Виктора Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве. Луценко выговор так и не подписал.
- В феврале 2019 года Верховный Суд окончательно признал, что Столярчук должен был получить выговор.