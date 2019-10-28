Ексзаступник генпрокурора Кізь судиться з ГПУ
Ексзаступник генерального прокурора Сергій Кізь подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Генеральної прокуратури, яка, на його думку, незаконно звільнила його з посади.
Джерело: ОАСК
Деталі: Кізь оскаржує своє звільнення, оскільки вважає, що рішення генпрокурора Руслана Рябошапки суперечить положенням Конституції.
Позивач просить суд визнати протиправним наказ Рябошапки та поновити його на посаді.
Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Що було раніше: 25 вересня 2019 року Рябошапка звільнив заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука у зв’язку зі вступом в дію закону про реформу прокуратури.
23 жовтня Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.
Таке рішення Горбатюк вважає незаконним і пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ.
Передісторія:
- 31 серпня управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявило, що в останній день Юрія Луценка на посаді генерального прокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі "диктаторських законів 16 січня".
- Кізя призначили старшим групи прокурорів у цій справі 30 липня 2019 року, майже через місяць після призначення на посаду заступник генпрокурора. Журналісти стверджують,що Кізь намагався втрутися у справу Калєтніка ще з початку липня і саме він закрив цю справу.
- 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
- У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021.
- 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.
powered by lun.ua