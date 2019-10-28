Ексзаступник генпрокурора Кізь судиться з ГПУ

Ексзаступник генерального прокурора Сергій Кізь подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Генеральної прокуратури, яка, на його думку, незаконно звільнила його з посади.

Джерело: ОАСК

Деталі: Кізь оскаржує своє звільнення, оскільки вважає, що рішення генпрокурора Руслана Рябошапки суперечить положенням Конституції.

Позивач просить суд визнати протиправним наказ Рябошапки та поновити його на посаді.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Що було раніше: 25 вересня 2019 року Рябошапка звільнив заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука у зв’язку зі вступом в дію закону про реформу прокуратури.

23 жовтня Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Таке рішення Горбатюк вважає незаконним і пов'язує з тим, що він "незручний" для нового керівництва ГПУ.

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