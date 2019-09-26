Генпрокурор звільнив двох заступників часів Луценка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука.

Джерело: сайт ГПУ

Деталі: Зазначається, що Рябошапка 25 вересня підписав накази про звільнення з посад Кізя та Столярчука у зв’язку зі вступом в дію закону про реформу прокуратури.

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Що відбулося раніше: Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Анжелу Стрижевську, Юрія Севрука, Дмитра Сторожука, головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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