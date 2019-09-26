Генпрокурор звільнив двох заступників часів Луценка
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука.
Джерело: сайт ГПУ
Деталі: Зазначається, що Рябошапка 25 вересня підписав накази про звільнення з посад Кізя та Столярчука у зв’язку зі вступом в дію закону про реформу прокуратури.
Що відбулося раніше: Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Анжелу Стрижевську, Юрія Севрука, Дмитра Сторожука, головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Передісторія
- 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" і дав старт реформі.
- Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру мають перейменувати в "Офіс генерального прокурора". Військову прокуратуру ліквідують, штат прокуратури зменшать в результаті переатестації. Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів призупинять до 1 січня 2021. До генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту.
- В 2017 році заступник Юрія Луценка Юрій Столярчук отримав догану від комісії прокурорів за те, що незаконно вивів зі справи Віктора Пшонки підозрювану у земельному рейдерстві. Луценко догану так і не підписав.
- В лютому 2019 року Верховний Суд остаточно визнав, що Столярчук мав отримати догану.
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