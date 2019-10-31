Зеленський не бачить перешкод для саміту "нормандської четвірки"

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Четвер, 31 жовтня 2019, 12:28

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі свого боку виконує всі умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Умовами зустрічі "нормандської четвірки" були три умови – підтвердження тексту "формули Штайнмаєра" і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо Золоте, ми повинні розуміти, що це Катеринівка, є п’ять ділянок Золотого, чотири з них контролюють українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці. Якщо все буде безпечно в Петрівському впродовж тижня, то 4 листопада ми повинні почати розведення в Петрівському", - сказав Зеленський.

"Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в нормандському форматі, тому що головний результат – це домовленості про припинення війни", - додав він.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявляв, що підготовка до організації саміту в "нормандському форматі" фактично призупинилася, "оскільки вимоги однієї зі сторін постійно змінюються".

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.

Теми: Зеленський Європа Донбас


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