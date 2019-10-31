Зеленський не бачить перешкод для саміту "нормандської четвірки"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі свого боку виконує всі умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.
"Умовами зустрічі "нормандської четвірки" були три умови – підтвердження тексту "формули Штайнмаєра" і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо Золоте, ми повинні розуміти, що це Катеринівка, є п’ять ділянок Золотого, чотири з них контролюють українські військові. Ми зі свого боку почали розведення в Катеринівці. Якщо все буде безпечно в Петрівському впродовж тижня, то 4 листопада ми повинні почати розведення в Петрівському", - сказав Зеленський.
"Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в нормандському форматі, тому що головний результат – це домовленості про припинення війни", - додав він.
Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявляв, що підготовка до організації саміту в "нормандському форматі" фактично призупинилася, "оскільки вимоги однієї зі сторін постійно змінюються".
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратисти на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.