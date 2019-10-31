Зеленский не видит препятствий для саммита "нормандской четверки"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Условиями встречи "нормандской четверки" были три условия - подтверждение текста" формулы Штайнмайера "и разведение войск в Золотом и Петровском. Когда мы говорим Золотое, мы должны понимать, что это Катериновка, есть пять участков Золотого, четыре из них контролируют украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском", - сказал Зеленский.

"Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандском формате, потому что главный результат - это договоренности о прекращении войны", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к организации саммита в "нормандском формате" фактически приостановилась, "поскольку требования одной из сторон постоянно меняются".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.