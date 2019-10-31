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Зеленский не видит препятствий для саммита "нормандской четверки"

Четверг, 31 октября 2019, 11:28

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Условиями встречи "нормандской четверки" были три условия - подтверждение текста" формулы Штайнмайера "и разведение войск в Золотом и Петровском. Когда мы говорим Золотое, мы должны понимать, что это Катериновка, есть пять участков Золотого, четыре из них контролируют украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском", - сказал Зеленский.

"Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в нормандском формате, потому что главный результат - это договоренности о прекращении войны", - добавил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к организации саммита в "нормандском формате" фактически приостановилась, "поскольку требования одной из сторон постоянно меняются".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.

Темы: Зеленскийнормандский форматДонбассЕвропа
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