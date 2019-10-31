Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины.

Источник: заявление Собора епископов Польской автокефальной православной церкви, состоявшийся 29 октября

Детали: ПАПЦ повторила позицию по ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

Дословно в заявлении: "Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинской, содержащиеся в постановлениях Собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 и № 342 от 2 апреля 2019 года.

Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников - раскольников. Отступнки от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

Отметим, что самой большой христианской конфессией в Польше является католическая церковь, которую возглавляет римский папа. В стране насчитывается около 35 млн католиков (95% от всего населения). ПАПЦ в Польше насчитывает около 500 тыс прихожан.

Что было раньше: Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.

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Напомним: