Кабмін визначив, хто обиратиме нову голову НАЗК
Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нову голову Національного агентства з питань запобігання корупції.
Джерело: розпорядження Кабінету міністрів від 28 жовтня (№1017-р), "Центр протидії корупції"
Деталі: До комісії увійшли 6 членів: три іноземних експерти, запропоновані міжнародними донорами, і три особи, яких визначив безпосередньо уряд. Також визначено дві резервних кандидатури.
Зі свого боку Кабмін делегував до конкурсної комісії:
- голову правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна;
- керівницю юридичного відділу "Трансперенсі Інтернешнл Україна" Катерину Риженко;
- координаторку "Медійної ініціативи з прав людини" Ольгу Кобилинську.
Міжнародними експертами у складі комісії стали:
- колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тільман Хоппе;
- колишній голова комісії із запобігання корупції Словенії Горан Клименчич;
- колишній помічник генерального інспектора з питань аудиту Департаменту комерції у Вашингтоні Майкл Сірс.
Кандидати на заміну членів конкурсної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень:
- Олеся Архипська;
- Марк Пайман.
За законом, новообраний голова НАЗК має приступити до роботи до нового року.
Рішення комісії ухвалюється, якщо його підтримали не менше 4 членів комісії, при цьому одноголосно підтримали іноземні експерти.
Передісторія:
- Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) почало роботу у 2016 році. Воно перевіряє декларації та статки державних службовців, аби запобігати корупції й незаконному збагаченню.
- Головою Нацагентства з 28 березня 2016 року до 28 березня 2018 року була Наталія Корчак, після неї цю посаду обіймав Олександр Мангул (голова НАЗК з 28 березня 2018-го до 18 жовтня 2019 року).
- 20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів призначив Наталію Новак тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
- 2 жовтня Верховна Рада "перезавантажила" НАЗК, ухваливши закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції". 16 жовтня його підписав президент, 18 жовтня закон набув чинності.
- Відтоді почався відлік 60 днів для обрання і призначення нового голови НАЗК – до 18 грудня.
- За новим законом, НАЗК перестає бути колегіальним органом. Голова агентства буде організовувати його роботу і нести відповідальність за законність, прозорість та ефективність, прийматиме усі кадрові рішення щодо посадовців агентства, уповноважувати службовців НАЗК на перевірки, визначатиме плани діяльності НАЗК тощо.
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