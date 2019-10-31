Кабмін визначив, хто обиратиме нову голову НАЗК

Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії, яка обиратиме нову голову Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: розпорядження Кабінету міністрів від 28 жовтня (№1017-р), "Центр протидії корупції"

Деталі: До комісії увійшли 6 членів: три іноземних експерти, запропоновані міжнародними донорами, і три особи, яких визначив безпосередньо уряд. Також визначено дві резервних кандидатури.

Зі свого боку Кабмін делегував до конкурсної комісії:

- голову правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна;



- керівницю юридичного відділу "Трансперенсі Інтернешнл Україна" Катерину Риженко;



- координаторку "Медійної ініціативи з прав людини" Ольгу Кобилинську.

Міжнародними експертами у складі комісії стали:



- колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тільман Хоппе;

- колишній голова комісії із запобігання корупції Словенії Горан Клименчич;

- колишній помічник генерального інспектора з питань аудиту Департаменту комерції у Вашингтоні Майкл Сірс.

Кандидати на заміну членів конкурсної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень:

- Олеся Архипська;

- Марк Пайман.

Конкурсна комісія з вибору голови НАЗК Інфографіка ЦПК ( antac.org.ua

За законом, новообраний голова НАЗК має приступити до роботи до нового року.

Рішення комісії ухвалюється, якщо його підтримали не менше 4 членів комісії, при цьому одноголосно підтримали іноземні експерти.

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