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Кабмин определил, кто будет выбирать нового главу НАПК

Четверг, 31 октября 2019, 13:59

Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: распоряжение Кабинета министров от 28 октября (№1017-р), Центр противодействия коррупции

Детали: В комиссию вошли 6 членов: три иностранных эксперта, предложенные международными донорами, и три человека, которых определило непосредственно правительство. Также определены две резервных кандидатуры.

Со своей стороны Кабмин делегировал в конкурсную комиссию:

- главу правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина;

- руководительницу юридического отдела "Трансперенси Интернешнл Украина" Екатерину Рыженко;

- координатора "Медийной инициативы по правам человека" Ольгу Кобылинскую.

Международными экспертами в составе комиссии стали:

- бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе;

- бывший глава комиссии по предупреждению коррупции Словении Горан Клименчич;

- бывший помощник генерального инспектора по вопросам аудита Департамента коммерции в Вашингтоне Майкл Сирс.

Кандидаты на замену членов конкурсной комиссии в случае досрочного прекращения их полномочий:

- Олеся Архипская;

- Марк Пайман.

Конкурсная комиссия по выбору главы НАПК
Конкурсная комиссия по выбору главы НАПК
Инфографика ЦПК (antac.org.ua)

По закону, новоизбранный глава НАПК должен приступить к работе до нового года.

Решение комиссии принимается, если его поддержали не менее 4 членов комиссии, при этом единогласно поддержали иностранные эксперты.

Предыстория:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало работу в 2016 году. Оно проверяет декларации и благосостояния государственных служащих, чтобы предотвращать коррупцию и незаконное обогащение.
  • Главой Нацагентства с 28 марта 2016 года по 28 марта 2018 года была Наталья Корчак, после нее эту должность занимал Александр Мангул (глава НАПК с 28 марта 2018-го по 18 октября 2019 года).
  • 20 октября 2019 года Кабинет министров назначил Наталью Новак временно исполнять обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
  • 2 октября Верховная Рада "перезагрузила" НАПК, приняв закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции". 16 октября его подписал президент, 18 октября закон вступил в силу.
  • С тех пор начался отсчет 60 дней для избрания и назначения нового главы НАПК – до 18 декабря.
  • По новому закону, НАПК перестает быть коллегиальным органом. Глава агентства будет организовывать его работу и нести ответственность за законность, прозрачность и эффективность, принимать все кадровые решения в отношении должностных лиц агентства, уполномочивать служащих НАПК на проверки, определять планы деятельности и т .п.

Темы: НАПККабинет министровкадры
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