Кабмин определил, кто будет выбирать нового главу НАПК

Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: распоряжение Кабинета министров от 28 октября (№1017-р), Центр противодействия коррупции

Детали: В комиссию вошли 6 членов: три иностранных эксперта, предложенные международными донорами, и три человека, которых определило непосредственно правительство. Также определены две резервных кандидатуры.

Со своей стороны Кабмин делегировал в конкурсную комиссию:

- главу правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина;

- руководительницу юридического отдела "Трансперенси Интернешнл Украина" Екатерину Рыженко;

- координатора "Медийной инициативы по правам человека" Ольгу Кобылинскую.

Международными экспертами в составе комиссии стали:

- бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе;

- бывший глава комиссии по предупреждению коррупции Словении Горан Клименчич;

- бывший помощник генерального инспектора по вопросам аудита Департамента коммерции в Вашингтоне Майкл Сирс.

Кандидаты на замену членов конкурсной комиссии в случае досрочного прекращения их полномочий:

- Олеся Архипская;

- Марк Пайман.

Конкурсная комиссия по выбору главы НАПК Инфографика ЦПК ( antac.org.ua

По закону, новоизбранный глава НАПК должен приступить к работе до нового года.

Решение комиссии принимается, если его поддержали не менее 4 членов комиссии, при этом единогласно поддержали иностранные эксперты.

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