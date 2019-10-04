Пашинський: Спроба посадити мене в тюрму – це помста Портнова
Народний депутат Верховної Ради 5-8 скликань Сергій Пашинський називає поновлення кримінальної справи щодо нього "помстою" екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова.
Джерело: пост Пашинського у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі - "справі Хімікуса", вирішується питання щодо взяття мене під варту. Переконаний, що реанімація справи та спроба посадити мене до в’язниці – це помста Портнова".
…Ми стояли по різні сторони барикади. І саме мене екс-юрист Януковича вважає ледь не головною причиною своїх бід та обрав як мішень для помсти. Сьогодні Портнов знову отримав можливість впливати на правоохоронну та судову систем - фабрикувати справи, підминати під себе право і закон, переслідувати і зводити особисті рахунки".
Деталі: Щодо звинувачень у справі Пашинський зазначив, що "не жалкує, що вчинив саме так в ту ніч". Екс-нардеп наполягає, шо Хімікус на нього напав і вдарив по голові. Пашинський зазначив, що буде продовжувати в суді "боротьбу за чесне ім'я своє і своєї родини".
Що передувало: Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. Слідчі мають намір клопотати в суді про арешт.
Передісторія:
- 31 грудня 2016 року Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області поранив із пістолета громадянина Хімікуса. Депутат заявив, що напав саме Хімікус, хоча той стверджував зворотне.
- 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
Додатково: Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка".