Пашинський: Спроба посадити мене в тюрму – це помста Портнова

Народний депутат Верховної Ради 5-8 скликань Сергій Пашинський називає поновлення кримінальної справи щодо нього "помстою" екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова.

Джерело: пост Пашинського у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі - "справі Хімікуса", вирішується питання щодо взяття мене під варту. Переконаний, що реанімація справи та спроба посадити мене до в’язниці – це помста Портнова".

…Ми стояли по різні сторони барикади. І саме мене екс-юрист Януковича вважає ледь не головною причиною своїх бід та обрав як мішень для помсти. Сьогодні Портнов знову отримав можливість впливати на правоохоронну та судову систем - фабрикувати справи, підминати під себе право і закон, переслідувати і зводити особисті рахунки".

Деталі: Щодо звинувачень у справі Пашинський зазначив, що "не жалкує, що вчинив саме так в ту ніч". Екс-нардеп наполягає, шо Хімікус на нього напав і вдарив по голові. Пашинський зазначив, що буде продовжувати в суді "боротьбу за чесне ім'я своє і своєї родини".

Що передувало: Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. Слідчі мають намір клопотати в суді про арешт.

Передісторія:

31 грудня 2016 року Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області поранив із пістолета громадянина Хімікуса. Депутат заявив, що напав саме Хімікус, хоча той стверджував зворотне.

26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.

Додатково: Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка".