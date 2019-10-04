Демократи хочуть з'ясувати, чи не причетний Пенс до тиску на Зеленського

Палата представників вимагає, щоб віце-президент США Майк Пенс надав їм документи, з яких було б ясно, чи допомагав він президенту Дональду Трампу тиснути на Україну щодо Джо Байдена.

Джерело: AP

Деталі: У листі до Пена керівництво Палати представників посилається на повідомлення про те, що його помічник, можливо, слухав липневу телефонну розмова, в ході якої Трамп вказував президенту України Володимиру Зеленському на необхідність розслідувати діяльність сина Джо Байдена в компанії Burisma.

Демократи також хочуть більше дізнатися про зустріч Пенса із Зеленським, котра відбулася 1 вересня.

У листі йдеться, що "є питання про будь-яку роль, яку ви, можливо, зіграли в передачі або посиленні жорсткого послання президента до українського президента".

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