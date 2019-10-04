Демократи хочуть з'ясувати, чи не причетний Пенс до тиску на Зеленського
Палата представників вимагає, щоб віце-президент США Майк Пенс надав їм документи, з яких було б ясно, чи допомагав він президенту Дональду Трампу тиснути на Україну щодо Джо Байдена.
Джерело: AP
Деталі: У листі до Пена керівництво Палати представників посилається на повідомлення про те, що його помічник, можливо, слухав липневу телефонну розмова, в ході якої Трамп вказував президенту України Володимиру Зеленському на необхідність розслідувати діяльність сина Джо Байдена в компанії Burisma.
Демократи також хочуть більше дізнатися про зустріч Пенса із Зеленським, котра відбулася 1 вересня.
У листі йдеться, що "є питання про будь-яку роль, яку ви, можливо, зіграли в передачі або посиленні жорсткого послання президента до українського президента".
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
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