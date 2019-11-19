Північний потік-2: Зеленський та Гончарук нагадали голові МЗС Німеччини про директиву ЄС

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Вівторок, 19 листопада 2019, 22:18

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук  обговорили з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у рамках його робочого візиту в Україну імплементацію Німеччиною газової директиви ЄС.

Джерело: сайт президента, Урядовий портал

Дослівно Офіс президента: "Було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. 

Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви".

 
president.gov.ua

Гончарук: "Ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення Північного потоку-2 з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим.

У разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем.

Ми розраховуємо, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах...".

 
kmu.gov.ua

Знати більше: Між "зрадою" і "перемогою": що насправді ухвалила Німеччина щодо "Північного потоку-2"

Нагадаємо:

  • Газова директива ЄС, оновлена цього року, зобов'язує визначати оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ. Впровадження цієї директиви не дозволить "Газпрому" володіти газопроводом і одночасно продавати газ.
  • 13 листопада Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2".
  • За рішення, яке імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи і вільні демократи.
  • Німецькі медіа, як-то видання Handelsblatt, написали, що документ містить поправки, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.
  • Водночас, у Кабміні України запевнили, що ухвалений закон не дає зеленого світла для добудови газогону Nord Stream-2 без виконання Росією вимог "третього енергопакету", тобто спільного законодавства ЄС.

Українська правда
Теми: Зеленський Гончарук Німеччина газ


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