Північний потік-2: Зеленський та Гончарук нагадали голові МЗС Німеччини про директиву ЄС
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорили з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у рамках його робочого візиту в Україну імплементацію Німеччиною газової директиви ЄС.
Джерело: сайт президента, Урядовий портал
Дослівно Офіс президента: "Було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС.
Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви".
Гончарук: "Ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення Північного потоку-2 з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим.
У разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем.
Ми розраховуємо, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах...".
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Нагадаємо:
- Газова директива ЄС, оновлена цього року, зобов'язує визначати оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ. Впровадження цієї директиви не дозволить "Газпрому" володіти газопроводом і одночасно продавати газ.
- 13 листопада Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2".
- За рішення, яке імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи і вільні демократи.
- Німецькі медіа, як-то видання Handelsblatt, написали, що документ містить поправки, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.
- Водночас, у Кабміні України запевнили, що ухвалений закон не дає зеленого світла для добудови газогону Nord Stream-2 без виконання Росією вимог "третього енергопакету", тобто спільного законодавства ЄС.
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