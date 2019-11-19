Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північний потік-2: Зеленський та Гончарук нагадали голові МЗС Німеччини про директиву ЄС

Вівторок, 19 листопада 2019, 21:18

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук  обговорили з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у рамках його робочого візиту в Україну імплементацію Німеччиною газової директиви ЄС.

Джерело: сайт президента, Урядовий портал

Дослівно Офіс президента: "Було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. 

Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви".

 
president.gov.ua

Гончарук: "Ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення Північного потоку-2 з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим.

У разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем.

Ми розраховуємо, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах...".

 
kmu.gov.ua

Знати більше: Між "зрадою" і "перемогою": що насправді ухвалила Німеччина щодо "Північного потоку-2"

Нагадаємо:

  • Газова директива ЄС, оновлена цього року, зобов'язує визначати оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ. Впровадження цієї директиви не дозволить "Газпрому" володіти газопроводом і одночасно продавати газ.
  • 13 листопада Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2".
  • За рішення, яке імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи і вільні демократи.
  • Німецькі медіа, як-то видання Handelsblatt, написали, що документ містить поправки, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.
  • Водночас, у Кабміні України запевнили, що ухвалений закон не дає зеленого світла для добудови газогону Nord Stream-2 без виконання Росією вимог "третього енергопакету", тобто спільного законодавства ЄС.

Українська правда
Теми: ЗеленськийГончарукНімеччинагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: