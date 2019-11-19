Північний потік-2: Зеленський та Гончарук нагадали голові МЗС Німеччини про директиву ЄС

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорили з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у рамках його робочого візиту в Україну імплементацію Німеччиною газової директиви ЄС.

Джерело: сайт президента, Урядовий портал

Дослівно Офіс президента: "Було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС.

Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви".

president.gov.ua

Гончарук: "Ми отримуємо тривожні сигнали щодо можливого виключення Північного потоку-2 з-під дії консенсусної директиви ЄС Німецьким незалежним регулятором. Такий розвиток подій вважаю неприпустимим.

У разі преференційного виведення газопроводу з-під дії Газових директив ЄС "Газпром" отримує можливість для зловживання своїм монопольним становищем.

Ми розраховуємо, що участь Німеччини в консультаціях сприятиме продовженню транзиту російського газу до Європи через Україну на розумних умовах...".

kmu.gov.ua

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