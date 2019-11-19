Северный поток-2: Зеленский и Гончарук напомнили главе МИД Германии о директиве ЕС
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук обсудили с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в рамках его рабочего визита в Украину имплементацию Германией газовой директивы ЕС.
Источник: сайт президента, Правительственный портал
Дословно Офис президента: "Обсудили ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС.
Гайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы".
Гончарук: "Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении Северного потока-2 из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым.
В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением.
Мы рассчитываем, что участие Германии в консультациях способствует продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях...".
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Напомним:
- Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, обязывает определять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Внедрение этой директивы не позволит "Газпрому" владеть газопроводом и одновременно продавать газ.
- 13 ноября Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство, касающееся газопровода "Северный поток-2".
- За решение, которое имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовал блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, социал-демократы и свободные демократы.
- Немецкие медиа, как-то издание Handelsblatt, написали, что документ содержит поправки, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть "Северного потока-2" и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.
- В то же время, в Кабмине Украины заверили, что закон не дает зеленый свет для достройки газопровода Nord Stream-2 без выполнения Россией требований "третьего энергопакета", то есть общего законодательства ЕС.