Северный поток-2: Зеленский и Гончарук напомнили главе МИД Германии о директиве ЕС

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук обсудили с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в рамках его рабочего визита в Украину имплементацию Германией газовой директивы ЕС.

Источник: сайт президента, Правительственный портал

Дословно Офис президента: "Обсудили ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС.

Гайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы".

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Гончарук: "Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении Северного потока-2 из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым.

В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением.

Мы рассчитываем, что участие Германии в консультациях способствует продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях...".

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Напомним: