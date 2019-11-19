Северный поток-2: Зеленский и Гончарук напомнили главе МИД Германии о директиве ЕС

1227 просмотров
Вторник, 19 ноября 2019, 22:18

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук обсудили с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в рамках его рабочего визита в Украину имплементацию Германией газовой директивы ЕС.

Источник: сайт президента, Правительственный портал

Дословно Офис президента: "Обсудили ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС.

Гайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы".

 
PRESIDENT.GOV.UA

Гончарук: "Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении Северного потока-2 из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым.

В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением.

Мы рассчитываем, что участие Германии в консультациях способствует продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях...".

 
KMU.GOV.UA

Узнать больше: Между "изменой" и "победой": что на самом деле приняла Германия по "Северному потоку-2"

Напомним:

  • Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, обязывает определять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Внедрение этой директивы не позволит "Газпрому" владеть газопроводом и одновременно продавать газ.
  • 13 ноября Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство, касающееся газопровода "Северный поток-2".
  • За решение, которое имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовал блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, социал-демократы и свободные демократы.
  • Немецкие медиа, как-то издание Handelsblatt, написали, что документ содержит поправки, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть "Северного потока-2" и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.
  • В то же время, в Кабмине Украины заверили, что закон не дает зеленый свет для достройки газопровода Nord Stream-2 без выполнения Россией требований "третьего энергопакета", то есть общего законодательства ЕС.

Украинская правда
Темы: Зеленский Гончарук Германия газ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский запретил сплошную вырубку деревьев в Карпатах 19 ноября 2019, 16:46
Зеленский подписал закон о доступных пляжах для всех 19 ноября 2019, 16:01
Украина и Чехия заявили о рестарте отношений 19 ноября 2019, 14:12
Все новости
Главные новости
Новости дня: баттл Тимошенко-Зеленский, "нормандский формат"
Суд отпустил Ляшко на поруки
Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года
Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении: скрыл 4,7 миллиарда долгов
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

еда

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів