Рябошапка: Злочевському розширено підозру, провадження зупинено

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Середа, 20 листопада 2019, 17:00

Підозру власнику "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністру екології Миколі Злочевському було розширено, додалася стаття про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, при цьому розслідування знову призупинено у зв'язку з його розшуком.

Джерело: Брифінг генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Пряма мова: "У провадженні у Злочевського була зупинка в зв'язку з розшуком, провадження було відновлено, змінено йому підозру і провадження знову зупинено".

Деталі: Генпрокурор уточнив, що в справі фактично нічого не сталося, крім розширення підозри Злочевському.

Рябошапка уточнив, що в підозрі додалася стаття про розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах.

Інформаційно-статистичної картки про розшук Злочевського на сайті МВС немає.

Нагадаємо:

  • Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.
  • Він виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. На початку 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.
  • В 2016 році з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.
  • На початку лютого 2018 року власник газодобувної групи Burisma Holdings повернувся в Україну.
  • В січні того ж року., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.
  • НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіціарним власником - Злочевський.
  • У жовтні 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Генпрокуратура переглядає близько 15 справ, що стосуються компанії "Бурісма".

Теми: Злочевський Генпрокуратура


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