Рябошапка: Злочевському розширено підозру, провадження зупинено

Підозру власнику "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністру екології Миколі Злочевському було розширено, додалася стаття про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, при цьому розслідування знову призупинено у зв'язку з його розшуком.

Джерело: Брифінг генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Пряма мова: "У провадженні у Злочевського була зупинка в зв'язку з розшуком, провадження було відновлено, змінено йому підозру і провадження знову зупинено".

Деталі: Генпрокурор уточнив, що в справі фактично нічого не сталося, крім розширення підозри Злочевському.

Рябошапка уточнив, що в підозрі додалася стаття про розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах.

Інформаційно-статистичної картки про розшук Злочевського на сайті МВС немає.

Нагадаємо: