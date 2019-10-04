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ГПУ переглядає провадження щодо Злочевського і Burisma, членом ради директорів якої був син Байдена

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 11:46

Генпрокуратура проводить аудит старих проваджень і перегляне усі кримінальні провадження, зокрема, і ті, які стосувалися компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена.

Джерело: генеральний прокурор Руслан Рябошапка на прес-конференції 4 жовтня, відповідаючи на питання, чи буде ГПУ активізувати справу Burisma і чи є взагалі повноваження у ГПУ для притягнення до відповідальності Бадейна чи інших у цій справі.

Пряма мова: "Є дві частини відповіді на це питання. По-перше, ми робимо аудит тих проваджень, які розслідувались органами прокуратури і Генеральною прокуратурою в тому числі. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (екс-міністр екології Микола Злочевський – ред.), Курченко (бізнесмен Сергій Курченко – ред.) і інші люди чи компанії, таких проваджень у нас десь біля півтора десятка".

"Але ми зараз переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, чи розслідувалися раніше, з тим, щоб прийняти рішення в тих випадках, де рішення були прийняті незаконні процесуальні, щоб ми їх переглянули".

Деталі: На запитання, чи звертався до нього хтось щодо розслідування проваджень щодо Байдена, Рябошапка сказав: "Ніхто із закордонних, із вітчизняних політиків, чиновників і не чиновників не дзвонив мені і не намагався вплинути мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень". 

На прохання прокоментувати переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, де останній підтвердив, що він допомагав організовувати зустрічі Джуліані з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком, Рябошапка сказав, що з цим питанням варто звертатися до авторів цієї переписки.  

Він запевняє, що "ГПУ є незалежною від Офісу президента і від політичного впливу з боку Офісу".  

Згодом на сайті ГПУ з’явилося повідомлення, що Генпрокуратура проводить аудит всіх діючих кримінальних проваджень і направляє слідчим органам за підслідністю.

Відзначається, що серед цих проваджень є і найгучніші справи стосовно високопосадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, провадження, пов’язані з колишнім міністром екології та природних ресурсів Злочевським.

На даний момент переглядається 15 кримінальних проваджень, у яких фігурує Злочевський.

У ГПУ додали: якщо буде виявлено, що провадження були закриті в порушення закону або були вчинені інші процесуальні порушення, то будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

На даний момент жодних процесуальних рішень у провадженнях щодо Злочевського чи будь-яких осіб, пов’язаних з ним чи його компаніями, не приймалось.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Передісторія:

  • Видання FoxNews оприлюднило нотатки розмови з Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що колишній генпрокурор України розповів, як під тиском з боку США був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена.
  • Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це "не було в інтересах Джо та /або Хантера Байдена".
  • "Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Хантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні", – йдеться у записах Джуліані.
  • Порошенко запевняє, що не давав вказівок закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma.
  • 19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника американської розвідки.
  • The Washington Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Сам Трамп назвав "фейковими новинами" інформацію про скаргу на нього.
  • 21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії на виборах президента США 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.
  • 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала формальне розслідування дій Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент– відсторонення від посади.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Вони говорили про справу Хантера Байдена.
  • Пізніше Зеленський заявив, що Україна не зобов’язана розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.
  • Американські ЗМІ також повідомляли, що колишный спецпредставник США з питань України Курт Волкер став одним із ключових гравців у скандалі щодо Джо Байдена. За інформацією CNN, саме Волкер допоміг організувати зустріч адвоката Трампа Рудольфа Джуліані та помічника Зеленського Андрія Єрмака. 
  • За повідомленням ЗМІ, адвокат президента США Рудольф Джуліані мав декілька телефонних розмов та зустрічей із помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Розмови стосувались, зокрема, ролі сина Джо Байдена в українській газовій компанії та можливого розслідування щодо нього. 
  • 3 жовтня Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику Сполучених Штатів. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РябошапкаСШАГенпрокуратура
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