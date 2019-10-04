ГПУ переглядає провадження щодо Злочевського і Burisma, членом ради директорів якої був син Байдена

Генпрокуратура проводить аудит старих проваджень і перегляне усі кримінальні провадження, зокрема, і ті, які стосувалися компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена.

Джерело: генеральний прокурор Руслан Рябошапка на прес-конференції 4 жовтня, відповідаючи на питання, чи буде ГПУ активізувати справу Burisma і чи є взагалі повноваження у ГПУ для притягнення до відповідальності Бадейна чи інших у цій справі.

Пряма мова: "Є дві частини відповіді на це питання. По-перше, ми робимо аудит тих проваджень, які розслідувались органами прокуратури і Генеральною прокуратурою в тому числі. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (екс-міністр екології Микола Злочевський – ред.), Курченко (бізнесмен Сергій Курченко – ред.) і інші люди чи компанії, таких проваджень у нас десь біля півтора десятка".

"Але ми зараз переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, чи розслідувалися раніше, з тим, щоб прийняти рішення в тих випадках, де рішення були прийняті незаконні процесуальні, щоб ми їх переглянули".

Деталі: На запитання, чи звертався до нього хтось щодо розслідування проваджень щодо Байдена, Рябошапка сказав: "Ніхто із закордонних, із вітчизняних політиків, чиновників і не чиновників не дзвонив мені і не намагався вплинути мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень".

На прохання прокоментувати переписку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, де останній підтвердив, що він допомагав організовувати зустрічі Джуліані з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком, Рябошапка сказав, що з цим питанням варто звертатися до авторів цієї переписки.

Він запевняє, що "ГПУ є незалежною від Офісу президента і від політичного впливу з боку Офісу".

Згодом на сайті ГПУ з’явилося повідомлення, що Генпрокуратура проводить аудит всіх діючих кримінальних проваджень і направляє слідчим органам за підслідністю.

Відзначається, що серед цих проваджень є і найгучніші справи стосовно високопосадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, провадження, пов’язані з колишнім міністром екології та природних ресурсів Злочевським.

На даний момент переглядається 15 таких кримінальних проваджень, у яких фігурує Злочевський.

У ГПУ долали: якщо буде виявлено, що провадження були закриті в порушення закону або були вчинені інші процесуальні порушення, то будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

На даний момент жодних процесуальних рішень у провадженнях щодо Злочевського чи будь-яких осіб, пов’язаних з ним чи його компаніями, не приймалось.

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