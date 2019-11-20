Рябошапка: Злочевскому расширили подозрение, производство остановлено

Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском.

Источник: Брифинг генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Прямая речь: "В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском, производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено".

Детали: Генпрокурор уточнил, что в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому.

Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах.

Информационно-статистической карточки о розыске Злочевского на сайте МВД нет.

Напомним: