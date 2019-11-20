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Рябошапка: Злочевскому расширили подозрение, производство остановлено

Среда, 20 ноября 2019, 16:00

Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском.

Источник: Брифинг генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Прямая речь: "В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском, производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено".

Детали: Генпрокурор уточнил, что в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому.

Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах.

Информационно-статистической карточки о розыске Злочевского на сайте МВД нет.

Напомним:

  • Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.
  • Он выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генпрокуратурой. В начале 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.
  • В 2016 году с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.
  • В начале февраля 2018 года Злочевский вернулся в Украину.
  • В январе тогоже года Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.
  • НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем – Злочевский.
  • В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании "Бурисма".

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Темы: ЗлочевскийГенпрокуратура
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