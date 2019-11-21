Ніяких умов немає – президент про повернення кораблів

Під час огляду катерів, які повернулись із Керчі, президент Володимир Зеленський заявив, що повернення захоплених Росією українських кораблів обговорювалось разом із поверненням моряків та не вимагало ніяких умов.

Джерело: брифінг президента в Очакові

Пряма мова: "Я домовився нінаяких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів.

Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Але мені здається і нам всім, що ми праві в цій ситуації. Тому наші хлопці повинні були повернутись. Я вдячний всім, хто це зробив. Ніяких умов немає."

Передісторія: