Ніяких умов немає – президент про повернення кораблів
Середа, 20 листопада 2019, 23:27
Під час огляду катерів, які повернулись із Керчі, президент Володимир Зеленський заявив, що повернення захоплених Росією українських кораблів обговорювалось разом із поверненням моряків та не вимагало ніяких умов.
Джерело: брифінг президента в Очакові
Пряма мова: "Я домовився нінаяких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів.
Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Але мені здається і нам всім, що ми праві в цій ситуації. Тому наші хлопці повинні були повернутись. Я вдячний всім, хто це зробив. Ніяких умов немає."
Передісторія:
- 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
- Троє українських моряків отримали поранення.
- 24 полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців.
- 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.
Ольга Гетьманець, УП