Ніяких умов немає – президент про повернення кораблів

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Четвер, 21 листопада 2019, 00:27

Під час огляду катерів, які повернулись із Керчі, президент Володимир Зеленський заявив, що повернення захоплених Росією українських кораблів обговорювалось разом із поверненням моряків та не вимагало ніяких умов.

Джерело: брифінг президента в Очакові

Пряма мова: "Я домовився нінаяких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів.

Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Але мені здається і нам всім, що ми праві в цій ситуації. Тому наші хлопці повинні були повернутись. Я вдячний всім, хто це зробив. Ніяких умов немає."

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків отримали поранення.
  • 24 полоненим українцям пред'явили звинуваченняза ч.3 ст.322 КК Росії (незаконний перетин кордону). Вони провели в російському СІЗО 10 місяців.
  • 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Зеленський кораблі Росія


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