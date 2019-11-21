Київ міг знати про затримку військової допомоги ще в липні – Пентагон
Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Європи Лора Купер заявила, що українське керівництво могло знати про призупинення військової допомоги від США ще в день розмови президентів двох країн, тобто 25 липня.
Джерело: The New York Times
Деталі: Вона повідомила, що знає про багаторазове спілкування співробітників Пентагону із працівниками посольства України. Останні ставили запитання щодо отримання безпекової допомоги для України.
За словами Купер, чиновники Пентагону показали їй два несекретних листа, датованих 25 липня. У них йшлося про те, що Конгрес знав про затримку військової допомоги, як і українське посольство.
Нагадаємо:
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українське керівництво не знало про затримку військової допомоги.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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