Київ міг знати про затримку військової допомоги ще в липні – Пентагон

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Європи Лора Купер заявила, що українське керівництво могло знати про призупинення військової допомоги від США ще в день розмови президентів двох країн, тобто 25 липня.

Джерело: The New York Times

Деталі: Вона повідомила, що знає про багаторазове спілкування співробітників Пентагону із працівниками посольства України. Останні ставили запитання щодо отримання безпекової допомоги для України.

За словами Купер, чиновники Пентагону показали їй два несекретних листа, датованих 25 липня. У них йшлося про те, що Конгрес знав про затримку військової допомоги, як і українське посольство.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українське керівництво не знало про затримку військової допомоги.

Передісторія: