У США хочуть отримати документи про розмови Порошенка і Байдена
Голова юридичного комітету Сенату США Лінсді Грем затребував у держсекретаря Майка Помпео документи щодо розмов Петра Порошенка та Джо Байдена.
Джерело: лист сенатора
Деталі: За словами сенатора, 11, 18 і 19 лютого 2016 року Байден мав серію телефонних розмов з Президентом України Петром Порошенком, у яких порушувалося питання "звільнення генерального прокурора Шокіна за нібито корупцію". Ще одна телефонна розмова між ними відбулася 22 березня 2016 року, якраз за тиждень до того, як Шокін був усунутий з посади.
Пряма мова: "Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газовидобувної компанії Burisma Миколи Злочевського… Гантер Байден через Twitter почав "переслідувати" тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блінкена, який тривалий час був радником віцепрезидента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори стосовно розслідування Шокіним діяльності Burisma. У той час Гантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma".
Більше деталей: Тож аби з'ясувати роль Байдена "у звільненні генпрокурора Шокіна задля припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син", голова юридичного комітету Сенату затребував у держсекретаря документи й стенограми телефонних розмов між Байденом та Порошенком у зазначені дати.
Нагадаємо:
- Ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015-го ГПУ оголосила його у розшук.
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Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.
Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
У грудні 2016 року з'явилась інформація про те, що Злочевський нібито зустрічався з нардепом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.
У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що Злочевський заплатив $100 млн за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні.
Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.
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