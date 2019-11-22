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Перед виборами Богдан чомусь збирався у ЦВК як журналіст "1+1" – "Схеми"

П'ятниця, 22 листопада 2019, 10:09
Перед виборами Богдан чомусь збирався у ЦВК як журналіст 1+1 – Схеми

Глава офісу президента Андрій Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію у Центральну виборчу комісію як журналіст телеканалу "1+1" і обходив антикорупційне законодавство на держслужбі за трьох різних президентів.

Джерело: розслідування "Схем"

Дослівно: "6 лютого 2019-го року, у розпал передвиборчої кампанії з обрання президента України, "Телевізійна служба новин "1+1" попросила акредитувати Богдана Андрія Йосиповича до Центральної виборчої комісії. Саме його прізвище було вказане першим у переліку з 15-х журналістів "ТСН" на акредитацію".

 

Деталі: Відзначається, що у ЦВК підтвердили, що дійсно акредитували Богдана від ТСН, проте матеріалів "журналіста" на офіційному сайті телеканалу "1+1" немає.

Журналісти намагалися з’ясувати у народного депутата Олександра Ткаченка, який у передвиборчий період очолював телеканал, чи був Богдан "журналістом" "1+1".

Однак пригадати, чим Богдан займався на "1+1", Ткаченко не зміг, але припустив, що він міг бути кореспондентом – позаштатним.

 

Журналісти звернулися до "1+1" з офіційним листом із запитаннями навіщо була потрібна акредитація в ЦВК для Богдана.

Зазначається, що  достеменно невідомо, чи скористався Богдан можливістю сходити у ЦВК у якості журналіста.

Крім того, глава офісу президента поєднував кілька посад на державній службі, хоча це заборонено законодавством. 

Зокрема, Богдан працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Азарова – при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка – і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми, а за часів Леоніда Кучми він був адвокатом – і одночасно помічником судді.

Зазначається, що це все заборонено низкою норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Януковича.

Передісторія:

  • У квітні олігарх Ігор Коломойський визнав, що Андрій Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії на той час кандидата у президенти України Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом.
  • 21 травня Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та екс-юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
  • Сам Богдан стверджував, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

Теми: Богдан
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