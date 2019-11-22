Перед виборами Богдан чомусь збирався у ЦВК як журналіст "1+1" – "Схеми"

Глава офісу президента Андрій Богдан напередодні виборів президента отримав акредитацію у Центральну виборчу комісію як журналіст телеканалу "1+1" і обходив антикорупційне законодавство на держслужбі за трьох різних президентів.

Джерело: розслідування "Схем"

Дослівно: "6 лютого 2019-го року, у розпал передвиборчої кампанії з обрання президента України, "Телевізійна служба новин "1+1" попросила акредитувати Богдана Андрія Йосиповича до Центральної виборчої комісії. Саме його прізвище було вказане першим у переліку з 15-х журналістів "ТСН" на акредитацію".

Деталі: Відзначається, що у ЦВК підтвердили, що дійсно акредитували Богдана від ТСН, проте матеріалів "журналіста" на офіційному сайті телеканалу "1+1" немає.

Журналісти намагалися з’ясувати у народного депутата Олександра Ткаченка, який у передвиборчий період очолював телеканал, чи був Богдан "журналістом" "1+1".

Однак пригадати, чим Богдан займався на "1+1", Ткаченко не зміг, але припустив, що він міг бути кореспондентом – позаштатним.

Журналісти звернулися до "1+1" з офіційним листом із запитаннями навіщо була потрібна акредитація в ЦВК для Богдана.

Зазначається, що достеменно невідомо, чи скористався Богдан можливістю сходити у ЦВК у якості журналіста.

Крім того, глава офісу президента поєднував кілька посад на державній службі, хоча це заборонено законодавством.

Зокрема, Богдан працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Азарова – при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка – і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми, а за часів Леоніда Кучми він був адвокатом – і одночасно помічником судді.

Зазначається, що це все заборонено низкою норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Януковича.

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