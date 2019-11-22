Гончарук запевнив британців – Приватбанк Коломойському не віддадуть

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ Chatham House у Лондоні намагався переконати аудиторію, що олігархи не мають впливу на уряд і президента Володимира Зеленського.

Джерело: Голос Америки з посиланням на виступ прем’єра

Пряма мова Гончарука: "У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ані кошти з нього не мають бути повернені попереднім акціонерам".

Деталі: Прем’єр також перерахував способи, у які влада "працює" з приватними інтересами в економіці. Це, зокрема, збереження незалежності Нацбанку, боротьба з монополіями, приватизація держпідприємств, реформа судової системи.

Що було раніше: 13 листопада в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України.

Більш як через тиждень, 21 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха. Зеленський підкреслив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не Коломойського.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.