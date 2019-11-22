На посаду голови НАЗК претендують 32 людини: серед них – "викривальниця" агентства

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П'ятниця, 22 листопада 2019, 15:59

Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції отримала 32 заявки претендентів на посаду.

Джерело: Transparency International Ukraine, Урядовий портал

Деталі: Кабінет міністрів оприлюднив документи осіб, що претендують на посаду голови НАЗК.

До комісії надійшло 32 заявки. 22 особи мають юридичну освіту, 9 – науковий ступінь. Переважна більшість – з Києва.

Серед них – ексчлен НАЗК (Ганна Саламатіна), 7 представників Національного антикорупційного бюро, по троє з Генпрокуратури та адвокатів. Також подалися працівники університетів, Міністерства внутрішніх справ, Верховного суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та КМДА тощо.

Наступний етап – у понеділок, 25 листопада комісія вирішить, які заявки відповідають формальним вимогам конкурсу.

Нагадаємо: У 2018 році Ганна Соломатіна обіймала посаду керівника департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції. Вона звинуватила тодішню голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій тазловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства.

Теми: НАЗК


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