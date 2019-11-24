Джуліані заявив, що має компромат на сім'ю Байдена

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявляє, що має компромат на сім'ю кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена.

Джерело: заява Джуліані у Twitter

TRUTH ALERT:



The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.



If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019

Пряма мова: "Заява, яку я кілька разів робив, щодо наявності страхування на випадок, якщо мене зроблять цапом-відбувайлом, є саркастичною і стосується файлів у моєму сейфі про монетизацію сім'єю Байденів свого службового становища протягом 4 десятиліть".

Деталі: За словами Джуліані, якщо він зникне, ці документи будуть опубліковані негайно.

Що було раніше: У суботу в інтерв'ю Fox News Джуліані заявив, що має страхування на випадок, якщо президент США Дональд Трамп намагатиметься зробити з нього цапа-відбувайла щодо скандалу з Україною, повідомляє Daily Mail.

Передісторія: