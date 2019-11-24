Джуліані заявив, що має компромат на сім'ю Байдена

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Неділя, 24 листопада 2019, 16:55

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявляє, що має компромат на сім'ю кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена.

Джерело: заява Джуліані у Twitter

Пряма мова: "Заява, яку я кілька разів робив, щодо наявності страхування на випадок, якщо мене зроблять цапом-відбувайлом, є саркастичною і стосується файлів у моєму сейфі про монетизацію сім'єю Байденів свого службового становища протягом 4 десятиліть".

Деталі: За словами Джуліані, якщо він зникне, ці документи будуть опубліковані негайно.

Що було раніше: У суботу в інтерв'ю Fox News Джуліані заявив, що має страхування на випадок, якщо президент США Дональд Трамп намагатиметься зробити з нього цапа-відбувайла щодо скандалу з Україною, повідомляє Daily Mail.

Передісторія:

  • 10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
  • За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
  • Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
  • 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.
  • Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Українська правда


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