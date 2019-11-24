Джуліані заявив, що має компромат на сім'ю Байдена
Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявляє, що має компромат на сім'ю кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена.
Джерело: заява Джуліані у Twitter
TRUTH ALERT:— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019
The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.
If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart.
Пряма мова: "Заява, яку я кілька разів робив, щодо наявності страхування на випадок, якщо мене зроблять цапом-відбувайлом, є саркастичною і стосується файлів у моєму сейфі про монетизацію сім'єю Байденів свого службового становища протягом 4 десятиліть".
Деталі: За словами Джуліані, якщо він зникне, ці документи будуть опубліковані негайно.
Що було раніше: У суботу в інтерв'ю Fox News Джуліані заявив, що має страхування на випадок, якщо президент США Дональд Трамп намагатиметься зробити з нього цапа-відбувайла щодо скандалу з Україною, повідомляє Daily Mail.
Передісторія:
- 10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
- Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
- 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.
- Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.