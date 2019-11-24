Джулиани заявил, что имеет компромат на семью Байдена

495 просмотров
Воскресенье, 24 ноября 2019, 16:55

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявляет, что имеет компромат на семью кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Источник: заявление Джулиани в Twitter

Прямая речь: "Заявление, которое я несколько раз делал, о наличии страхования на случай, если меня сделают козлом отпущения, является саркастическим и касается файлов в моем сейфе о монетизации семьей Байдена своего служебного положения в течение 4 десятилетий".

Детали: По словам Джулиани, если он исчезнет, ​​эти документы будут опубликованы немедленно.

Что было раньше: В субботу в интервью Fox News Джулиани заявил, что у него есть страхование на случай, если президент США Дональд Трамп пытаться сделать из него козла отпущения относительно скандала с Украиной, сообщает Daily Mail.

Предыстория: 

  • 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. 
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
  • Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Самолет упал на жилые дома в Конго: 24 погибших
Синоптик рассказала, когда ждать потепления
Госдеп США: Улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений
Помощник Зеленского Ермак: Количество атак против меня возрастет
Все новости
исследование

Украинцы – одни из лидеров среди антисемитов в Европе

социум

Новогодние елки-2020: где купить легальную и штрафы за незаконную

тест

Нарушаете ли вы права своего ребенка?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів