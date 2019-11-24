Джулиани заявил, что имеет компромат на семью Байдена

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявляет, что имеет компромат на семью кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Источник: заявление Джулиани в Twitter

TRUTH ALERT:



The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.



If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019

Прямая речь: "Заявление, которое я несколько раз делал, о наличии страхования на случай, если меня сделают козлом отпущения, является саркастическим и касается файлов в моем сейфе о монетизации семьей Байдена своего служебного положения в течение 4 десятилетий".

Детали: По словам Джулиани, если он исчезнет, ​​эти документы будут опубликованы немедленно.

Что было раньше: В субботу в интервью Fox News Джулиани заявил, что у него есть страхование на случай, если президент США Дональд Трамп пытаться сделать из него козла отпущения относительно скандала с Украиной, сообщает Daily Mail.

Предыстория: