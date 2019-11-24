Джулиани заявил, что имеет компромат на семью Байдена
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявляет, что имеет компромат на семью кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.
Источник: заявление Джулиани в Twitter
TRUTH ALERT:— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019
The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.
If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart.
Прямая речь: "Заявление, которое я несколько раз делал, о наличии страхования на случай, если меня сделают козлом отпущения, является саркастическим и касается файлов в моем сейфе о монетизации семьей Байдена своего служебного положения в течение 4 десятилетий".
Детали: По словам Джулиани, если он исчезнет, эти документы будут опубликованы немедленно.
Что было раньше: В субботу в интервью Fox News Джулиани заявил, что у него есть страхование на случай, если президент США Дональд Трамп пытаться сделать из него козла отпущения относительно скандала с Украиной, сообщает Daily Mail.
Предыстория:
- 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
- Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.
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