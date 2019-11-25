У Конгресі США готують звіт за результатами розслідування щодо імпічменту
Понеділок, 25 листопада 2019, 04:21
Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, повідомив про підготовку звіту за результатами розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Також Шифф додав, що комітет може отримати нові свідчення та провести додаткові слухання щодо цієї справи.
За його словами, процес отримання документів для розслідування звинувачень не зупиняється. Відповідно, робота ще триває.
Пряма мова: "Чого ми не збираємося робити, так це чекати місяці і місяці, поки адміністрація веде гру, спрямовану на виснаження опонентів, у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо".
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Передісторія:
- На початку вересня видання The Washington Post повідомило, що Трамп схиляв Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка спантеличила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
Українська правда