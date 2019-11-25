У Конгресі США готують звіт за результатами розслідування щодо імпічменту

Адам Шифф, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, повідомив про підготовку звіту за результатами розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Також Шифф додав, що комітет може отримати нові свідчення та провести додаткові слухання щодо цієї справи.

За його словами, процес отримання документів для розслідування звинувачень не зупиняється. Відповідно, робота ще триває.

Пряма мова: "Чого ми не збираємося робити, так це чекати місяці і місяці, поки адміністрація веде гру, спрямовану на виснаження опонентів, у спробі затягнути процес. Йти таким шляхом ми не хочемо".

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які обвинувачення висунули Дональду Трампу

Передісторія: