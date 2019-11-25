В Конгрессе США готовят отчет по результатам расследования об импичменте

Адам Шифф, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщил о подготовке отчета по результатам расследования дела импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Также Шифф добавил, что комитет может получить новые свидетельства и провести дополнительные слушания по этому делу.

По его словам, процесс получения документов для расследования обвинений не останавливается. Соответственно, работа продолжается.

Прямая речь: "Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим".

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