В Конгрессе США готовят отчет по результатам расследования об импичменте

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Понедельник, 25 ноября 2019, 05:21

Адам Шифф, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщил о подготовке отчета по результатам расследования дела импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Также Шифф добавил, что комитет может получить новые свидетельства и провести дополнительные слушания по этому делу.

По его словам, процесс получения документов для расследования обвинений не останавливается. Соответственно, работа продолжается.

Прямая речь: "Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим".

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда
Темы: США импичмент Трамп


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