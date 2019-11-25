Клієнт Джуліані надав Конгресу США записи, пов’язані з Україною

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Понеділок, 25 листопада 2019, 06:29

Заарештований Лев Парнас, клієнт адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, надав комітету з розвідки Палати представників аудіо- та відеозаписи, пов’язані з українським скандалом навколо справи конкурента президента Штатів Джо Байдена.

Джерело: ABC News

Деталі: Джерела агентства повідомляють, що надані матеріали пов’язані із зусиллями Вашингтона змусити Київ розслідувати справу родини Байдена. Парнас надав записи у відповідь на повістку Конгресу. 

Серед іншого, вони містять обговорення між Джуліані і Трампом.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді відмовився коментувати ці заяви. 

Передісторія:

  • 10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
  • За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
  • Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
  • 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.
  • Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Українська правда
Теми: США імпічмент Трамп


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