Клієнт Джуліані надав Конгресу США записи, пов’язані з Україною

Заарештований Лев Парнас, клієнт адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, надав комітету з розвідки Палати представників аудіо- та відеозаписи, пов’язані з українським скандалом навколо справи конкурента президента Штатів Джо Байдена.

Джерело: ABC News

Деталі: Джерела агентства повідомляють, що надані матеріали пов’язані із зусиллями Вашингтона змусити Київ розслідувати справу родини Байдена. Парнас надав записи у відповідь на повістку Конгресу.

Серед іншого, вони містять обговорення між Джуліані і Трампом.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді відмовився коментувати ці заяви.

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