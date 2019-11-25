Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной

Арестованный Лев Парнас, клиент адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио- и видеозаписи, связанные с украинским скандалом вокруг дела конкурента президента Штатов Джо Байдена.

Источник: ABC News

Детали: Источники агентства сообщают, что предоставленные материалы связанные с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена. Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.

Среди прочего, они содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.

Предыстория: