Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной
Понедельник, 25 ноября 2019, 05:29
Арестованный Лев Парнас, клиент адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио- и видеозаписи, связанные с украинским скандалом вокруг дела конкурента президента Штатов Джо Байдена.
Источник: ABC News
Детали: Источники агентства сообщают, что предоставленные материалы связанные с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена. Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.
Среди прочего, они содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.
Предыстория:
- 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
- Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.
Украинская правда