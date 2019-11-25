Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной

1318 просмотров
Понедельник, 25 ноября 2019, 06:29

Арестованный Лев Парнас, клиент адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио- и видеозаписи, связанные с украинским скандалом вокруг дела конкурента президента Штатов Джо Байдена.

Источник: ABC News

Детали: Источники агентства сообщают, что предоставленные материалы связанные с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена. Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.

Среди прочего, они содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.

Предыстория: 

  • 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. 
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
  • Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

Украинская правда
Темы: США импичмент Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Конгрессе США готовят отчет по результатам расследования об импичменте 25 ноября 2019, 05:21
Миллиардер Блумберг хочет баллотироваться в президенты США 24 ноября 2019, 18:34
Госдеп США: Улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений 24 ноября 2019, 10:46
Все новости
Главные новости
Из-за обстрела оккупантов в Донецкой области сгорели 6 домов
Бывший "мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком
Уполномоченный по правам ребенка попал в серьезную ДТП
Самолет упал на жилые дома в Конго: 24 погибших
Все новости
исследование

Около 77% украинских подростков недостаточно физически активны

еда

7 причин, почему помидоры полезны для здоровья

мимими

11 теплых подарков для людей, которым всегда холодно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів