Хомчак оцінив загрозу відкритого нападу з боку Росії

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак визнає, що Росія досі вважає Україну сферою свого впливу, але не вважає відкриту військову агресію з її боку найбільшою загрозою для країни.

Джерело: генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу.

У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все – завтра вже розпочнеться ця агресія.

На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії – не серед перших загроз, але є у переліку "крайніх" варіантів, хоча й найбільш віддалених".

Нагадаємо:

У липні 2018 року Європейський союз дав згоду на визначення російських дій проти України " агресією з боку Збройних сил Росії ".

". Лідери ЄС визнали, що напад РФ на Україну розпочався в лютому 2014 року, тобто від початку збройної анексії Криму.

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