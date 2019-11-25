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Хомчак оцінив загрозу відкритого нападу з боку Росії

Понеділок, 25 листопада 2019, 16:33
Хомчак оцінив загрозу відкритого нападу з боку Росії
Укрінформ

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак визнає, що Росія досі вважає Україну сферою свого впливу, але не вважає відкриту військову агресію з її боку найбільшою загрозою для країни.

Джерело: генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. 

У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все – завтра вже розпочнеться ця агресія. 

На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії – не серед перших загроз, але є у переліку "крайніх" варіантів, хоча й найбільш віддалених".

Нагадаємо:

  • У липні 2018 року Європейський союз дав згоду на визначення російських дій проти України "агресією з боку Збройних сил Росії".
  • Лідери ЄС визнали, що напад РФ на Україну розпочався в лютому 2014 року, тобто від початку збройної анексії Криму.

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"Українська правда" в Threads

Теми: ХомчакГенштабРосія
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