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Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России

Понедельник, 25 ноября 2019, 16:33
Хомчак оценил угрозу открытого нападения со стороны России
Укринформ

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак признает, что Россия до сих пор считает Украину сферой своего влияния, но не считает открытую военную агрессию с ее стороны самой большой угрозой для страны.

Источник: генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния.

В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что Россия может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все – завтра уже начнется эта агрессия.

По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но в списке "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных".

Напомним:

  • В июле 2018 года Европейский союз дал согласие на определение российских действий против Украины как "агрессии со стороны Вооруженных сил России".
  • Лидеры ЕС признали, что нападение РФ на Украину началось в феврале 2014 года, то есть с начала вооруженной аннексии Крыма.

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Темы: ХомчакГенштабРосcия
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