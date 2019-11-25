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Зеленський: До нормандської зустрічі готові, але треба ще попрацювати

Понеділок, 25 листопада 2019, 17:44

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна ще не зовсім готова до зустрічі у нормандському форматі.

Джерело: відеоролик "Відверто з президентом", опублікований на Youtube

Деталі: Зеленський висловив задоволення з того приводу, що йому і його команді вдалося узгодити дату зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України і Росії для обговорення можливості повернення Україні окупованих територій Донбасу.

Пряма мова: "Починаємо готуватися до цієї зустрічі… Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати".

Більше деталей: З цього приводу президент нагадав, що кожного дня на сході України гинуть військові, тому "чим швидше сторони домовляться про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей".

Передісторія:

  • Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.
  • Остання зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі"  відбулася у жовтні 2016 року.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийнормандський форматДонбас
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