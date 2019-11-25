Зеленський: До нормандської зустрічі готові, але треба ще попрацювати
Понеділок, 25 листопада 2019, 17:44
Президент Володимир Зеленський каже, що Україна ще не зовсім готова до зустрічі у нормандському форматі.
Джерело: відеоролик "Відверто з президентом", опублікований на Youtube
Деталі: Зеленський висловив задоволення з того приводу, що йому і його команді вдалося узгодити дату зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України і Росії для обговорення можливості повернення Україні окупованих територій Донбасу.
Пряма мова: "Починаємо готуватися до цієї зустрічі… Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати".
Більше деталей: З цього приводу президент нагадав, що кожного дня на сході України гинуть військові, тому "чим швидше сторони домовляться про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей".
Передісторія:
- Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.
- Остання зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" відбулася у жовтні 2016 року.
Євген Кізілов, УП