Зеленский: К нормандской встрече готовы, но надо еще поработать

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Понедельник, 25 ноября 2019, 18:44

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина еще не совсем готова к встрече в нормандском формате.

Источник: видеоролик "Откровенно с президентом", опубликованный на Youtube

Детали: Зеленский выразил удовлетворение по поводу того, что ему и его команде удалось согласовать дату встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения возможности возвращения Украине оккупированных территорий Донбасса.

Прямая речь: "Начинаем готовиться к этой встрече... Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать".

Больше деталей: В связи с этим президент напомнил, что каждый день на востоке Украины гибнут военные, поэтому "чем быстрее стороны договорятся о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей".

Предыстория:

  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже.
  • Последняя встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года.

Украинская правда
Темы: Зеленский нормандский формат Донбасс


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