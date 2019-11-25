Зеленский: К нормандской встрече готовы, но надо еще поработать

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина еще не совсем готова к встрече в нормандском формате.

Источник: видеоролик "Откровенно с президентом", опубликованный на Youtube

Детали: Зеленский выразил удовлетворение по поводу того, что ему и его команде удалось согласовать дату встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения возможности возвращения Украине оккупированных территорий Донбасса.

Прямая речь: "Начинаем готовиться к этой встрече... Честно говоря, готовы, но надо еще немного поработать".

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Больше деталей: В связи с этим президент напомнил, что каждый день на востоке Украины гибнут военные, поэтому "чем быстрее стороны договорятся о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей".

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