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Суд втретє не взявся за апеляцію на арешт бійця "Правого сектора" Пуми

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:57

Апеляційний суд Києва втретє не розглянув оскарження арешту колишнього бійця "Правого сектора" Інни Грищенко, яку підозрюють у підготовці вбивства, її захист вимагає перепризначити суддю.

Джерело: Facebook адвоката Масі Найєма

Деталі: 6 листопада Інні Грищенко ("Пумі") обрали запобіжний захід, захист подав апеляцію.

12 листопада засідання в апеляційному суді не відбулось, оскільки Печерський районний суд не передав матеріали справи; 19 листопада – так само, а 26 листопада суд не засідав, бо суддя пішов у відпустку, та й прокурори не прийшли.

Пряма мова Масі Найєма: "Ми будемо чекати в Апеляційному суді Києва стільки, скільки треба, щоб справу перенаправили на повторний автоматизований розподіл або пояснили, що відбувається. Це по справі оскарження ухвали Печерського суду міста Києва, яким Інні Грищенко (Пумі) обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою...

Ми подали вже клопотання про направлення справи на повторний автоматизований розподіл. І не підемо з приміщення суду доти, доки не буде засідання, або доти, доки нам не покажуть документи про відпустку судді і не призначать на найближчу дату розгляд нашої скарги.

Нагадую, Інна Пума вже 20 днів знаходиться в ІТТ без можливості реалізувати своє право на апеляційне оскарження!".

Знати більше: Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Передісторія:

  • Учасника бойових дій на Донбасі Владислава Грищенка затримали 24 вересня, його дружину Інну – 5 листопада. Обох суд узяв під варту на час розслідування невдалого замаху на вбивство Михайла Чекурака в Косові (Івано-Франківська область). Чекурак перебуває під судом у справі про розбій.
  • Наприкінці жовтня розслідування справи Грищенків передали з Івано-Франківської області в Головне управління Національної поліцїї.
  • На початку листопада УП дізналась, що слідство може пов’язувати Грищенків з убивством журналіста Павла Шеремета, який загинув від вибуху автомобіля у Києві 20 липня 2016 року. Офіційно ця підозра ніде не звучить.
  • Сама Інна Грищенко після арешту її чоловіка заявляла, що на нього "вішають" не лише замах на вбивство у Косові, але й убивство Павла Шеремета.
  • 22 листопада Печерський райсуд Києва продовжив арешт Владиславу Грищенку, якого привезли до Києва.

Теми: вбивствоСправа Шереметасуд
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