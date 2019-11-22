Справа Шеремета: ймовірного фігуранта-атовця привезли в Київ і лишили під вартою

Печерський райсуд Києва продовжив арешт ветерану АТО Владиславу Грищенку, підозрюваному у замаху на вбивство в Івано-Франківській області та ймовірному фігуранту справи про вбивство Павла Шеремета.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Прокурор просив продовжити арешт на два місяці. Однак суддя задовольнила його прохання частково, залишивши ветерана під вартою до 16 грудня.

Захист просив відправити Грищенка під домашній арешт, аргументуючи це тим, що він не збирається переховуватись чи тиснути на свідків, має нагороди за участь в АТО та поранення.

Адвокат та сам Грищенко наголосили, що чоловіка затримували на особистій автівці з іменними номерами, тобто він не ховався від слідства.

Захисник також сказав, що "прокуратура намагається прив’язати" його підзахисного до справи вбивства Шеремета.

Владислав Грищенко у залі суду фото: Соня Лукашова, УП

Під час засідання суддя також звернула увагу, що в матеріалах слідства вказано про плани повідомити про підозру ще одному фігуранту справи Івану Вакуленку. Однак Вакуленко помер у жовтні. Прокурор не зміг пояснити цю розбіжність.

Сам Грищенко, якого у вересні взяли під варту в Івано-Франківську, у суді повідомив, що вночі з 21 на 22 листопада його перевезли в Київ.

При цьому адвокат Грищенка не встигла приїхати з Івано-Франківська. Атовець виступив проти проведення засідання без свого захисту, і йому надали безкоштовного адвоката.

Підтримати Грищенка у суді прийшли його рідні та друзі, зокрема, бійці АТО.

На одязі Грищенка – надпис "Буча", його позивний фото: Соня Лукашова, УП

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Що було раніше: Владислава Грищенка затримали 24 вересня, його дружину Інну – 5 листопада. Обох суд взяв під варту на час розслідування. Їх підозрюють у замовному замаху на вбивство мешканця Івано-Франківської області.

На початку листопада УП дізналась, що слідство, ймовірно, пов’язує Грищенків зі справою вбивства журналіста Павла Шеремета.

Водночас, наразі подружжя атовців офіційно підозрюють лише у справі Івано-Франківського злочину. Однак у кінці жовтня розслідування справи Грищенків передали з регіону в Головне управління Національної поліцїї.

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